De când a rămas singură, Viviana Sposub începe să își reia vechile activități. Fosta iubită a lui George Burcea a povestit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare ce a pățit când a ieșit să ia singură masa. Ea a fost la o terasă din apropierea casei, unde știa că de obicei nu este atât de multă lume. Când a ajuns acolo, spre surprinderea ei, localul era plin cu oameni și a așteptat mai bine de o oră să îi vină mâncarea.

În timp ce stătea la masă și aștepta mâncarea, o pisică a căzut pe ea. „Tocmai am ajuns acasă, am fost prin cartier să mănânc ceva, singură. Deși am anxietatea asta când ies de una singură la masă. Mi se pare că se uită toată lumea la mine, de data asta am zis ce poate să fie atât de penibil că stau singură la masă și mănânc. Stați să vedeți. M-am gândit să aleg o terasă mai retrasă, unde să nu fie mulți oameni. Am ajuns acolo, era full.

Pe lângă faptul că a durat o oră jumate să vină mâncarea, timp în care am stat singură. Acum ajungem la partea interesantă. După ce am terminat de mâncat, stăteam eu liniștită și mă uitam pe telefon, scriam niște mesaje, iar din copacul de lângă masa mea, a căzut pe mine o pisică. O pisică mare, grea!”, a început a povestit Viviana Sposub, pe Instagram.

„Vă dați seama că am început să țip. Toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat”

Fosta iubită a actorului a mărturisit că a început să țipe, iar toată lumea s-a întors către ea să vadă ce se întâmplă. După acest incident, ea a cerut mâncarea la pachet și a plecat acasă.

„Vă dați seama că am început să țip. Au început câinii să latre, toată lumea s-a întors să vadă ceea ce s-a întâmplat, s-au ridicat. (…) Vă dați seama ce pisică mare era și de unde a căzut. Am avut o criză de râs și nu puteam să mă opresc, am cerut mâncarea la pachet și am plecat. Asta a fost experiența mea la terasă. Sunt teafără, sunt doar puțin ciufulită..”, a continuat Viviana Sposub.

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit

Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit după 3 ani de relație. Pe Instagram, prezentatoarea a postat un mesaj în care confirmă despărțirea de actor, ținând să precizeze că își dorește discreție în continuare.

„Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte. Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor 3 ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

