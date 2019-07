Alături, Bianca a scris și un mesaj de dragoste, pentru Alex Bodi. ”Un buchet nu trebuie să conţină sute de trandafiri. E de ajuns să conteze doar unul! Aşa e şi în iubire! The one and only!”?#loved #?„, a scris Bianca în dreptul imaginii.

Invitată la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, în compania iubitului ei, Alex Bodi, și a uneia dintre fetițele acestuia – de 7 ani, Bianca Drăgușanu a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție a actualului ei iubit.

Eu cu Raluca, mama ei (n.r. a fetiței lui Alex Bodi), parcă suntem prietene dintotdeauna, avem o conexiune mișto. Aseară am dormit împreună, ne-am jucat, am povestit, am mers la restaurant, am mers în parc. Ele când vin în România stau cu mine”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit perfecte.ro.

