Artista a vorbit într-un interviu pentru Click! despre afecțiunea pe care o are. Mai exact, Lora a descoperit că are intoleranță la gluten, astfel că acum evită să mai consume alimente care conțin acest tip de proteină. Pe de altă parte, ea a mărturisit că nu ține dietă, astfel că de Paște s-a putut bucura de preparate delicioase pregătite chiar de ea și fratele ei, dar și de iubitul ei.

„Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă dezumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc. Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a declarat Lora pentru sursa mai sus menționată.

Pregătirile pentru Sărbătorile Pascale au fost în toi, iar preparatele delicioase n-au lipsit de pe masa cântăreței. „Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! Am să fac răcitură și ouăle alea umplute cu pate de ficat”, a spus Lora.

„Mama îmi lipsește cel mai mult”

Sărbătorile nu mai sunt la fel pentru artistă de când mama ei s-a stins din viață. Lora a mărturisit că moartea mamei sale a afectat-o foarte mult și tot timpul se gândește la ea.

„Mama îmi lipsește cel mai mult! Mi-o amintesc tot timpul, încerc să o simt tot timpul lângă mine, îmi amintesc vocea ei și încerc să nu o las să dispară!”, a mai spus iubita lui Ionuț Ghenu.

