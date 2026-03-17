Întrebată în urmă cu ceva timp, în emisunea lui Cătălin Măruță, pe cine ar numi „cea mai toxică vedetă” din showbizul românesc, Andreea Bălan a răspuns direct: „Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa”.

Acum, la câteva luni distanță, a venit și replica Iuliei Albu. „Pe Andreea nu o cunosc personal prea bine. Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină într-un fel sau altul. Este, până la urmă, o alegere personală ce războaie vrei să duci.

Cu tine, cu alții. Andreea are și ea două fetițe pe care știu că le iubește enorm și pentru care ar face, ca orice mamă, orice, iar viața lor în trei nu a fost una simplă. Stilul însă este o poveste complicată. Nu toți îl pot avea, cu toți banii din lume, și asta nu este o tragedie decât pentru unii”, a spus Iulia Albu pentru revista VIVA!

De asemenea, Iulia Albu a vorbit și despre viața sentimentală, după ce recent, ea și Mike au fost văzuți din nou împreună.

„Din punct de vedere sentimental, a fost un an foarte complicat. Acum suntem bine, și asta este cel mai important. Facem pașii corecți. Sunt într-o relație și mi-am găsit liniștea. Îmi doresc încă un copil cel puțin”, a declarat Iulia Albu pentru sursa citată.





