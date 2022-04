Laurențiu Reghecampf a declarat în diferite interviuri pe care le-a acordat că mereu a avut o relație bună cu Sarah și Rebecca, fetele Anamariei Prodan. Nu le-a considerat doar copiii ei, ci și ai lui, s-a implicat mereu în viața lor, le-a ajutat la nevoie.

De când s-a despărțit de familie, Anamaria Prodan l-a acuzat că nu mai ține legătura nici cu fetele, dar nici cu băiatul lui cel mic, cu Bebeto. Săptămâna aceasta, la Judecătoria Buftea a avut loc a doua înfățișare în procesul de divorț Prodan – Reghecampf.

Sarah Dumitrescu și Bebeto au mers alături de mama lor, acolo unde l-au întâlnit pe Reghe. După proces, aceștia au stat de vorbă în camera avocaților. După convorbirea de acolo, fata cea mică a impresarei face declarații neașteptate despre cel care i-a fost tată vitreg. A dat de înțeles că e dezamăgită de decizia acestuia de a părăsi familia.

„Este fără cuvinte. Îl iubim atât de mult, dar nu vom înțelege niciodată cum a decăzut atât de rău și cum a ajuns așa să râdă toată lumea de el!

Poate va înțelege că trecutul te urmărește toată viața, cum mama ne-a învățat mereu și când vrei să ieși în față și nu ai valoare te faci din ce în ce mai mult de râs”, a spus Sarah Dumitrescu într-o emisiune TV, notează click.ro.

Ce a vorbit Laurențiu Reghecampf cu copiii după proces

Laurențiu Reghecampf a dat de înțeles că nu e de acord ca fiul lui să fie intens implicat în procesul lor. „Când am ajuns la tribunal, nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute. L-am întrebat pe Laurențiu jr de ce nu este la școală, pentru că știu că avea program la școală. Nu mai contează, nu vreau să am o discuție din asta. E problema mamei lui…

În fine, sunt lucruri care o să se rezolve în timp. Pot să o înțeleg pe Anamaria că vrea să sensibilizeze, cumva, lumea, că vrea să facă anumite jocuri, dar cred eu că, în primul rând, trebuie să dovedească și că este mamă, că are grijă de copii”, a spus Laurențiu Reghecampf pentru Fanatik.

„Un copil, când are program de școală, nu are ce să caute la un asemenea proces. Și dacă avea timp liber, eu sunt de părere că nu este treaba copiilor să asiste la asemenea momente, mai ales când este vorba de un copil de 13 ani. Dar asta este părerea mea, este total diferită de a Anamariei și nu o condamn”, a mai adăugat el.

