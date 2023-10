Într-un interviu pentru Libertatea, actorul ne-a dezvăluit amănunte neștiute despre personajul său, dar a făcut și dezvăluiri despre viața lui dincolo de actorie.

Libertatea: De fiecare dată când apare Ciomag pe ecran, nu se poate să nu te treacă fiorii. Cum e pentru tine să interpretezi acest rol?

-Este wow, nu am cuvinte, îmi place să scormonesc în curățenia lui Ciomag. În spatele nebuniei ăsteia a lui se ascunde o serie întreagă de tragedii, or, mie îmi place să caut în alea. Îl văd pe acest Ciomag ca pe un om chinuit care a trecut prin foarte multe întâmplări nefericite și mi se pare că el este rezultatul experiențelor lui.

Există o curățenie și în nebunie, o matematică – pe aia o caut eu, pe aia o scormonesc. Dacă tu spui că de fiecare dată când apare Ciomag te trec fiorii, pentru mine este un mare compliment și mă emoționează extrem de mult pentru că înseamnă că am reușit să-mi fac treaba și să mă duc în capătul sufletului lui Ciomag.

„Pe platou nu sunt neapărat serios, din contră. Întotdeauna fac glumițe”

-Ai filmat alături de copii, crezi că, real, le-a fost frică de tine? Adică de personajul tău?

-Sincer, cred că da, dar pe secunde, pe momente foarte scurte pentru că noi ne distram pe platou, râdeam și, la un moment dat, eu mă schimbam la 180 de grade tocmai pentru a impune un soi de seriozitate în lucru.

Și, atunci, îi vedeam cum se sperie. La un moment dat, un copil a început să plângă, dar și aici e un schepsis pentru că partenerul meu, David mic, mi-a făcut un cadou neașteptat în ultima lui zi de filmare: a făcut o pictură cu mine pe o piatră. Și piatra aia și acum este în vitrina mea cu lucruri care m-au emoționat teribil toată viața (am o vitrină acasă care e plină de premii, termosuri, lucruri care înseamnă ceva emoțional pentru mine).

M-am întâlnit cu el, zilele trecute, la un casting și ne-am luat în brațe.

-Cum ești pe platourile de filmare? Ești serios, ca să intri în pielea personajului?

-Da, dar nu pe platou neapărat. Cred că sunt serios cu mult înainte de a începe o filmare. De aceea, în general, cer o etapă mare de pregătire. Partea extraordinară la „Clanul” este că am avut un an să mă adâncesc în Ciomag, să-l cunosc, să-i cunosc fiecare margine, fiecare unghi imperfect.

Anul acesta a fost o binecuvântare pentru mine, de când lucrez la el. Pe platou nu sunt neapărat serios, din contră. Întotdeauna fac glumițe și postez pe Instagram tot felul de poante cu toți colegii de acolo, dar înainte de asta, da, sunt îngrozitor de serios.

„Vreau să-i mulțumesc lui Anghel Damian că m-a lăsat și m-a susținut în a mă duce cu personajul în toată demența asta a lui”

-Dacă ar fi fost să interpretezi un alt rol din „Clanul”, care ți-ar fi plăcut? De ce?

-Sincer îți zic, niciun alt rol. În anul ăsta jumătate atât m-am atașat de Ciomag, de când lucrez la el, atât am învățat să-l cunosc, să-l accept și să-l iubesc, încât nu aș fi vrut un alt rol, nu. Ăsta mi-a permis să mă duc cu creativitatea pe pereți.

Cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc lui Anghel Damian că m-a lăsat și m-a susținut în a mă duce cu personajul în toată demența asta a lui, care are și o candoare pe deasupra. Și vreau să-i mulțumesc Liei pentru cuvintele alea pe care i le-a pus lui Ciomag, neaoșul ăla, specialul ăla. Mulțumesc, Anghel. Mulțumesc, Lia și colegilor.

Ce momente frumoase am experimentat cu Ciomag, atașându-mă în halul ăsta, nimic altceva nu mi-ar fi plăcut să joc. E ca atunci când ai un copil, poate nu e perfect, dar îl iubești cel mai mult din lumea asta că e al tău. Așa e și cu Ciomag, e al meu și-l iubesc.

-Care sunt pasiunile tale, dincolo de ce faci, ca meserie?

-Multe pasiuni: motociclete, plăci, valuri, înot și economie. Îmi place foarte mult economia, nu știu de ce, dar îmi plac foarte mult cifrele, îmi place să studiez istoria economiei, să-mi dau seama de viitorul economiei.

-Ai și o afacere, ai o firmă de broker credite, nu? Ce legătură au finanțele cu actoria?

-Așa este, împreună cu cel mai bun prieten de-ai mei, din copilărie, Mugur, am deschis afacerea și îți spun și de ce: pentru că este un om la fel de pasionat ca mine, am crescut așa, împreună. Pasiunea lui au fost finanțele, a mea, actoria. Amândoi încercăm să fim cât mai sus în meseria noastră, să ne facem cât mai bine treaba, or, el a fost director la o groază de bănci.

„Mie mi se pare incredibil că sunt oameni care plătesc rate la bănci la nivelul anilor 2011”

Și, la un moment dat, acum vreo trei ani, stăteam într-o seară la povești și ne-am dat seama că în țara asta, toată lumea consideră că fiecare firmă conține un schepsis, că toată lumea vrea să te fure, că întotdeauna trebuie să fie un șpil la mijloc – și discutam chestia asta că nu se poate să rămânem în 1990.

E un copil al nostru foarte important – ește o firmă șpil free, nu există așa ceva. Tu dacă ai nevoie de un credit, suni la firma noastră, și oamenii ăștia îți oferă toată consultanța din lume în privința creditului tău, de unde-l poți lua cel mai bine, cel mai repede, cât vei plăti, ce rate vei avea și toate lucrurile astea nu te costă nimic.

Tu, în calitatea ta de client, nu ai niciun cost. Vrem să venim în anul 2023, să nu rămânem la mentalitatea aia. Pasiunea, de fapt, este tot una de ordin uman și social, pe amândoi ne unește treaba asta în a schimba puțin societatea, în a face puțin bine, nu te costă absolut nimic să faci bine.

Mie mi se pare incredibil că sunt oameni care plătesc rate la bănci la nivelul anilor 2011, pentru că atunci au făcut ei creditul, or, între timp s-au ieftinit dobânzile și oamenii consideră că sistemul de finanțe e ceva tabu în care dacă ni se spune că trebuie să plătim atât, așa este, nu discutăm, nu întrebăm. Ba, din contră, discutăm, întrebăm și în felul ăsta o să facem lucrurile mai bine, mai ieftin și mai repede.