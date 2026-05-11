După ce a trecut în runda precedentă de liderul mondial Arina Sabalenka, Cîrstea a învins-o în optimi pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial, scor 6-2, 6-4.

A maiden quarterfinal in Rome, 14 years in the making ✨@sorana_cirstea defeats Noskova 6-2, 6-4 to break new ground in her final year on tour#IBI26 | @WTA pic.twitter.com/jXxeCLwLqe — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 11, 2026

Meciul a durat o oră şi 22 de minute.

În sferturi, Sorana va evolua cu învingătoarea meciului dintre rusoaica Anna Kalinskaia (cap de serie 22) şi letona Jelena Ostapenko, locul 36 mondial.

Prin calificarea în sferturi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 150.000 euro şi 215 puncte WTA.

„Contează și vârsta, experiența… Sunt foarte mulțumită cu felul în care am jucat astăzi, împotriva unei adversare dificile. Știam că trebuie să încep bine astăzi, ceea ce am făcut. Sunt foarte fericită că am închis meciul în două seturi și că sunt prima dată în sferturi la Roma”, a spus Sorana, după meci, pe teren.

Întrebată în ce constă pentru ea frumusețea tenisului, Sorana a răspuns: „Cred că puterea, ambiția și să înveți cum să suferi. Cred că este ceva foarte important în sport. Uneori nu ne gândim la asta, dar nu fiecare zi decurge bine. Trebuie să accepți asta, sunt lucruri pe care le-am învățat după mulți ani în circuit. Este o bucurie să fiu aici, mă simt ca acasă și sunt foarte fericită că voi avea parte de încă un meci aici, în sferturi”.

În final, Sorana a fost chestionată dacă plănuiește să se țină de promisiunea făcută după precedentul tur, anume că nu se va mai retrage dacă va cuceri trofeul. Ea a început să râdă și, cu un zâmbet larg, a asigurat cum „mai sunt 4 meciuri, dar o promisiune rămâne o promisiune”.

