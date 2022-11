Fiecare antrenor a adus pe scenă câte două cupluri care și-au demonstrat calitățile vocale, iar, la final și-au ales învăngătorii și au „furat” concurenți care i-au impresionat din celelalte echipe.

Echipa Tudor a deschis seara cu Iulian Nunucă și Bogdan Jeler, care au cântat piesa Lay me down. Băieții au fost urmați de Ioana Vecerdea și Maria Niță. Concurentele au impresionat cu interpretarea originală a melodiei Love yourself. La finalul celor două dueluri, în echipa Tudor rămân Iulian și Ioana. Și Bogdan merge mai departe, însă în echipa Irinei Rimes, care l-a salvat de la eliminare.

Smiley și Theo Rose au trimis în ring, în prima seară a confruntărilor, două cupluri puternice: Eduard Stoica – Mihaela Frimu, care au cântat Watermelon sugar, și Marina Scalețchi – Sofia Mărculescu, două prietene ce au creat un duet veritabil din piesa Running up that hill. Smiley și Theo au ales să meargă mai departe în competiție împreună cu Eduard și cu Sofia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări De ce creșterea prețului la telemeaua veche de oaie mi-a amintit de un personaj celebru din Kafka. Cel transformat într-o gânganie

Toate cele patru concurente din echipa Irinei Rimes care au intrat în ring vineri seară continuă drumul la „Vocea României”. Chiar dacă Magda Suciu și Alexandrina Vlad au avut momente mai dificile la repetiții, au creat un moment frumos pe scenă prin interpretarea piesei Feeling good. Andra Botez și Valeria Engalîceva au fost revelația serii și au primit aplauze și felicitări din partea tuturor antrenorilor după ce au cântat melodia Bordeiaș. Irina a ales să rămână în echipă cu Alexandrina și Andra. Magda a fost salvată de Smiley și Theo, iar Valeria de către Tudor.

Denis a fost încântat de reprezentațiile concurenților din echipa sa și de modul în care au abordat cântecele alese. Alexandra Șipoș a intrat în ring vineri cu Cristina și Victor Sîrbu și împreună au interpretat piesa Arcade. Claudiu Mirică s-a confruntat cu mai tânărul Teodor Debu și a încercat să transforme duelul în duet pe melodia Use somebody. La final, Denis a ales să-i păstreze în echipa sa pe Alexandra și pe Teodor.

Fiecare antrenor mai are câte cinci dueluri. Competiția continuă vinerea viitoare, de la 20:30, cu o nouă rundă de confruntări uluitoare și concurenți care se vor autodepăși pentru a demonstra că merită un loc la „Vocea României”. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO FOTO Prezență spectaculoasă la meciul României » A atras toate privirile în sala din Oradea: „Primul meu meci de tenis”

Playtech.ro ȘOC! Diana Șoșoacă, lovitură de PROPORȚII! Vestea care o va dărâma, HALUCINANT ce s-a întâmplat

Viva.ro Gafa pe care a comis-o Carmen Iohannis la Iași. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat în momentul în care l-a luat de mână pe Klaus Iohannis

Observatornews.ro Cristian Diaconescu, despre cum se va schimba SUA după alegeri: sfârşitul lui Trump şi o nouă strategie după terminarea războiului din Ucraina

Știrileprotv.ro O femeie din Bacău a fost înselată cu peste 80.000 de lei prin metoda „Generalul american”

FANATIK.RO Ce tip de personalitate ai în funcţie de linia inimii din palmă. Detaliul pe care trebuie să-l bagi în seamă

Orangesport.ro Greşeala făcută de un politician român în prezenţa lui Putin şi a oligarhilor: "Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă". Cum i-a înfuriat pe ruşi într-un moment important

HOROSCOP Horoscop 12 noiembrie 2022. Săgetătorii au multe îndoieli și semne de întrebare în legătură cu bunele intenții ale unor apropiați

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE