Andreea Bălan și-a avertizat deja viitorul iubit și spune că mama ei va locui cu ei indiferent de situație. Doamna Valeria are grijă de cele două fetițe, Ella și Clara, atunci când vedeta se află la filmări sau la concerte. De multe ori, concurenta de la „America Express – Drumul Aurului” își ia mama cu ea în vacanță pentru a o ajuta cu fetițele. Ella și Clara își iubesc foarte mult bunica și nu ar putea sta departe de ea.

„Mama are grijă de trei fete și e o binecuvântare că mama locuiește cu noi. De când mama locuiește cu noi, viața mea este extraordinară, este mult mai frumoasă decât înainte, vă jur! Casa e bine, frigiderul, mâncarea, toată lumea mănâncă bine. Și n-aș vrea să mai locuiesc vreodată fără mama, adică anunț dinainte să se știe. Mama face parte din mine!”, a declarat Andreea Bălan pentru CANCAN.

Întrebată ce va face dacă și viitorul iubit va dori să stea cu mama lui, cântăreața a răspuns: „Petrecerea mamelor! E extraordinar că sunt cu mama, e foarte bine, fetele o iubesc foarte mult și fără ea nu aș putea să fiu aici sau să plec la concerte, să fac activitatea pe care o am, să fac bani ca să cresc copiii.”

După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan este foarte discretă cu viața sa amoroasă. Cântăreața a avut o relație timp de un an cu Tiberiu Argint, însă lucrurile nu au mers între ei așa cum și-au dorit.

Recomandări Când, în urma controlului, statul nu descoperă o escrocherie, cum sunt cele de pe piața RCA, de fapt, o legitimează

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cum își educă Andreea Bălan fetițele

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, își crește singură cele două fetițe, pe Ela și Clara, după divorțul de George Burcea. Însă artista nu și-a răsfățat niciodată fetele peste măsură, iar cea mare știe deja valoarea banului.

„Ele mereu mă întreabă când vin acasă ce le-am adus. Clara, mai ales, îmi zice «ce-ai adus azi?». Ieri le-am adus medicamente, pentru că sunt răcite, zilele acestea stau acasă, nu le-am dus la grădi, dar în general le aduc ceva mic, simbolic. Așa făcea și mama mea cu mine. Când venea de la serviciu îmi aducea ceva.

Fie că este o bomboană, nu contează, să știe ele că le aduc ceva din oraș. În mașină am tot timpul ceva: bomboane sau bănuți de ciocolată. Dacă se întâmplă să nu am timp să le iau, am în casă un dulap unde am turtă dulce și mă fofilesc cumva, mă duc la sertare, iau turtă dulce și le zic că le-am adus ceva”, a spus vedeta, potrivit ego.ro.

Recomandări REPORTAJ la fabricile de pește. Român stabilit în Danemarca: „În România, mergem «acasă la ai noștri», nu acasă la noi”

„Ela înțelege valoarea banului. La 6 ani. Ele deja au două pușculițe și în acele pușculițe își mai strâng bănuții lor. Ela acum și-a strâns o sumă de bani, că a primit și de la buni, și de la mine, și de Crăciun vrea să-și ia anumite decorațiuni de brad. Vrea ea unele. Oricum aș fi cumpărat eu, dar vrea ea din banii ei și atunci o las. Se responsabilizează oarecum”, a încheiat artista.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Salariul uluitor pe care îl ia Carmen Iohannis! Este incredibil, nimeni nu credea că e posibil

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro Crimă halucinantă în Botoşani. Bărbat de 54 de ani, decapitat cu o lopată, în propria gospodărie. O rudă a făcut descoperirea macabră

Știrileprotv.ro Un tânăr a primit o pungă plină cu bani împreună cu mâncarea comandată la McDonald's. „Sunt doar câteva mii de dolari aici”

FANATIK.RO Stațiunea din România care atrage turiștii ca un magnet în această iarnă. Are efecte terapeutice, prețurile nu sunt mari

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să își țină părerile pentru ei, în special în discuțiile cu cei din anturajul apropiat