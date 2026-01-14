Comisarul Costoiu, jucat de Șerban Pavlu, și brigada lui își vor continua misiunea de a-l urmări pe Bebe „Măcelaru’” Udrea, hotărâți să-l deconspire pe mafiot și pe toți aliații săi.

Șerban Pavlu și George Mihăiță sunt dușmani în serialele de la PRO TV

Misiunea lor din „Tătuțu’” va fi însă una extrem de dificilă, de aceea, brigăzii de combatere a criminalității i se vor alătura doi noi membri, jucați de Raluca Aprodu și Alex Velea, polițiști care vor schimba dinamica secției.

Despre provocările pe care le-a întâmpinat Șerban Pavlu la filmările pentru serialul „Tătuțu’”, unde apare mai tânăr decât în „Clanul”, ne-a vorbit chiar actorul, într-un dialog pe care l-a purtat în exclusivitate cu Libertatea.

Întrebat dacă i-a fost greu să se conecteze cu personajul său, ținând cont că a trebuit să joace o variantă mai tânără a comisarului Costoiu, Șerban Pavlu a afirmat că a avut ceva de lucru pentru a crea personajul.

„Da, a fost o dificultate în sensul acesta. A trebuit cumva să îmi imaginez reacțiile unui om care ar fi mai apropiat de tinerețe, în sens profesional, în primul rând. Ce și-ar imagina el că ar însemna meseria lui la o vârstă mai tânără! Având însă tot timpul obligația de a nu trăda personajul pe care l-am făcut deja. M-am gândit tot timpul la chestia asta, că nu poate să fie alt om, să se poarte altfel. A fost o chestie foarte interesantă actoricește, un pic ca la școală, și mi-am folosit foarte mult imaginația în sensul acesta”, a spus Șerban Pavlu.

Celebrul actor a vorbit și despre relația pe care o are cu George Mihăiță, cel mai mare dușman al lui din serialele „Clanul” și „Tătuțu’”, cel care îl interpretează pe Bebe „Măcelaru’” Udrea.

„George Mihăiță este, și o spun fără să încerc să măgulesc pe cineva, unul dintre puținii maeștri ai teatrului și filmului românesc în viață. Foarte mulți ne-au părăsit! El face parte dintr-o pleiadă de actori care au lucrat într-un moment în care teatrul și filmul românesc erau foarte sus. Am văzut împreună cu copiii mei filmul «Reconstituirea», în care George Mihăiță are în jur de 20 și ceva de ani și face ceva absolut extraordinar. Un rol absolut memorabil! Mi-am dat seama că pur și simplu există oameni pe care trebuie să-i admiri și că e foarte bine să existe modele într-o profesie. Pentru mine, el e un astfel de model.

Are un range fantastic, e extraordinar. Este un actor care joacă în zona comică, dar și în zona dramatică și tragică, roluri foarte complexe. Ce m-a impresionat întotdeauna este că e un actor extrem de autentic, imprimă fiecărui rol o doză de autenticitate, care, de fapt, face marca marilor actori. E foarte greu să-l uiți, pentru că în fiecare rol există ceva din el, nu e ceva inventat 100%. Pentru asta îl admir necondiționat. Și, cum să zic… încă fur meserie și, uite, el este una dintre «victimele» de la care am avut de învățat”, a adăugat Șerban Pavlu în exclusivitate pentru Libertatea.

Sezonul 2 din „Tătuțu’” începe pe 14 ianuarie 2026, la ora 20.30

L-am rugat pe Șerban Pavlu să ne spună și câteva nume de actori alături de care a lucrat cu mare plăcere, iar pe listă se regăsește inclusiv George Mihăiță, colegul său din „Tătuțu’”, serial care debutează pe 14 ianuarie 2026, de la ora 20.30, cu sezonul 2, pe PRO TV.

„Cred că în cinema cea mai frumoasă experiență a fost cu Victor Rebengiuc, George Mihăiță și Răzvan Vasilescu. Da, cam ăsta ar fi topul meu personal. Iar în teatru ar fi Victor Rebengiuc, Marcel Iureș și Tamara Buciuceanu”, a încheiat Șerban Pavlu.