Ce diferență de vârstă e între Irina și Răzvan Fodor. S-au cunoscut când ea era studentă la Facultatea de Jurnalism

Povestea de iubire dintre Răzvan Fodor și Irina a început în urmă cu mulți ani de zile. În anul 2010 ei au devenit soț și soție, iar mândria lor cea mai mare este Diana, fetița lor, care a venit pe lume pe 24 martie 2011.

În ciuda diferenței de vârstă de 13 ani între ei, Irina, în vârstă de 35 de ani și Răzvan Fodor, care are 48 de ani, continuă să formeze unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din showbiz. Într-un interviu mai vechi, actorul a și dezvăluit cum și-a cunoscut soția.

Povestea de iubire dintre Răzvan Fodor și Irina

„Eram în căutarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe stradă. Am avut și blind date-uri, mă știa lumea de la televizor…Până într-o zi, când am dat de ea. Jucam în Buftea la un serial și ea făcea figurație specială.

Era studentă la Jurnalism, dar mai făcea figurație ca să mai câștige un ban. Când am văzut-o mi-a căzut capul. Am terminat ziua de filmare și m-am dus la ea și i-am spus că dacă vrea o duc eu acasă. Și ea mi-a spus «nu»”, a povestit Răzvan Fodor acum ani de zile la Antena Stars.

Cei doi s-au apropiat și mai mult după o vacanță în care au mers împreună. „Ne-am reîntâlnit după multe luni. Eu eram curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva. La prima întâlnire am văzut în geanta ei o carte. Am crezut că nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit o dată, de două ori, voiam doar să o ascult. Mereu apărea altă carte.

Ea și acum are aceeași problemă, ca să zic așa. În vacanțe trebuie să o lași în pace, are mereu cărți pe care le citește în câteva zile. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni. Și am văzut că are un umor gros. Și i-am zis că plec în India la final de an și că dacă vrea îi iau un bilet de avion.

Și a venit cu mine și am făcut toată vacanța de o lună la picior. Și atunci mi-am zis că ea trebuie să fie nevasta mea”, a mai zis ea.

Irina Fodor și Răzvan, despărțiți pe perioada filmărilor la „Asia Express”

În urmă cu câteva zile, Irina Fodor a plecat la Asia Express 2024, sezonul 7. La prima oră a dimineții, prezentatoarea a apărut la aeroport încărcată de bagaje. Nu mai puțin de trei genți de voiaj mari a avut aceasta.

Nu a apărut singură, ci alături de soțul ei, de Răzvan Fodor, care s-a despărțit cu greu de ea. Acesta a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare cu soția Irina. „Asia Express continuă”, a transmis el pe Facebook, în timp ce pe Instagram a făcut o dezvăluiri mult mai personală. „O iubesc pe fata asta de nu mai pot”.

Ulterior, pe 3 martie, Irina Fodor le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare primele imagini cu ea de la Asia Express 2024. Îmbrăcată într-o rochie albastră, lungă și fără bretele, prezentatoarea s-a pozat în Thailanda, acolo unde începe cursa.

Totodată, vedeta a avut și un mesaj: „Thailanda.😍 Minunată țară au oamenii ăștia! Deși am fost în două vacanțe aici până acum, de data asta descopăr o cu totul altă latură a ei. Cursa Asia Express are darul ăsta, să scoată la iveală culori noi, și mai vii, și mai fascinante.🤩 Love it!”.

Fanii ei deja au reacționat, mulți dintre ei și-ar fi dorit să vadă cât mai curând noul sezon, însă abia acum filmările la Asia Express 2024 încep. „Cred că la toamna vedem noi, păcat că vara nimic nu putem vedea ceva frumos, doar iarna când hibernam”, a scris unul dintre urmăritorii vedetei pe Facebook.

