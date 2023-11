În urmă cu câteva luni, Monica Bîrlădeanu a fost surprinsă alături de Valeriu Gheorghiță când se relaxa într-un jacuzzi, dintr-un resort din Bulgaria. La vremea respectivă s-a zvonit că iubitul actriței ar fi căsătorit, însă ea a negat aceste informații imediat.

Puțini știu că între Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță există o diferență de vârstă, el fiind mai tânăr decât ea. Iubitul vedetei are 41 de ani, în timp ce ea este cu 3 ani mai mare decât el.

Actrița este mereu discretă cu viața sa personală, mai ales când vine vorba despre cea amoroasă. Monica Bîrlădeanu preferă să nu vorbească prea mult despre relațiile sale, astfel că a păstrat mereu o limită în acest sens. Vedeta pare a fi foarte fericită alături de Valeriu Gheorghiță, iar recent și-au făcut apariția împreună la un eveniment monden.

Cine este Valeriu Gheorghiță, iubitul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19. În prezent, iubitul Monicăi Bîrlădeanu face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul. Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase.

Monica Bîrlădeanu a confirmat relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”

Și PR-ul celebrei actrițe, Aprilia Ivănescu, a ținut să precizeze că iubitul Monicăi nu este căsătorit, așa cum s-a speculat. „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă“.

Monica Bîrlădeanu a fost logodită cu Bobby Păunescu

Bobby Păunescu, producătorul și regizorul de film, a fost invitat recent la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la ora 22.30, la Kanal D. În cadrul interviului, el a făcut dezvăluiri atât despre cariera sa, cât și despre viața personală. Acesta a dezvăluit că a fost logodit cu Monica Bîrlădeanu, iar actrița a fost cea care a decis să rupă ulterior logodna.

„Am fost logodiți la biserică, dar nu am mers mai departe pentru că nu considerăm că o hârtie poate să… mă rog, așa s-a întâmplat! Iar când ne-am despărțit, ne-am despărțit în mod foarte amiabil, dar cu siguranță sunt ani din viață pe care nu ți-i mai dă nimeni înapoi! Și în care am câștigat foarte multe lucruri împreună! În permanență am fost părăsit și voi fi părăsit în continuare, indiferent cine va fi!”, a mai spus Bobby Păunescu.