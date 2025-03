Filmele mult așteptate

Un film foarte așteptat este The Electric State, o distopie retrofuturistă care va fi disponibilă din 14 martie. Regizat de frații Russo, filmul îi are în distribuție pe Millie Bobby Brown și Chris Pratt, alături de actori premiați precum Ke Huy Quan și Stanley Tucci. Povestea urmărește o adolescentă orfană în căutarea fratelui ei dispărut, într-o lume marcată de o rebeliune a roboților.

Un alt titlu important este serialul The Leopard, care debutează pe 5 martie. Bazat pe un roman italian celebru, producția ne transpune în Sicilia anilor 1860, în timpul revoluției. În centrul poveștii se află Don Fabrizio Corbera, prinț de Salina, care trebuie să facă față schimbărilor sociale și politice ale vremii.

Pentru fanii sportului cu motor, sezonul 7 din Formula One: Drive to Survive va fi disponibil din 7 martie. Documentarul promite să dezvăluie noi detalii din culisele unuia dintre cele mai tumultuoase sezoane din istoria Formulei 1.

Surprize pentru fanii regalității

Începând cu 4 martie, Meghan, Ducesa de Sussex, va găzdui seria With Love, Meghan. Producția o va prezenta pe Meghan în ipostaza de gazdă, oferind sfaturi despre gătit, grădinărit și ospitalitate.

Recomandări Dincolo de cuvinte. Trei specialiști analizează pentru Libertatea limbajul nonverbal al lui Volodimir Zelenski și Donald Trump în confruntarea din Biroul Oval

Seriale noi și continuări așteptate

Netflix aduce și alte seriale noi în martie. Medusa, disponibil din 5 martie, este un thriller columbian despre lupta pentru putere într-un imperiu de afaceri. Love is Blind: Sweden revine cu două sezoane, pe 6 și 13 martie, continuând experimentul matrimonial care a captivat publicul.

Adolescence, un serial de dramă psihologică, va fi lansat pe 13 martie. Acesta urmărește povestea unui băiat de 13 ani acuzat de uciderea unei colege, explorând complexitățile cazului prin prisma familiei, terapeutei și a inspectorului.

Pe 20 martie, The Residence aduce o poveste de mister la Casa Albă, unde un dineu de stat se transformă într-o scenă de crimă. Detectiva Cordelia Cupp trebuie să navigheze prin secretele personalului și ale invitaților pentru a descoperi adevărul.

Filme pentru toate gusturile

Pe lângă The Electric State, Netflix aduce și alte filme interesante în martie. Delicious, disponibil din 7 martie, este un thriller francez despre o familie germană care întâlnește o tânără cu intenții sinistre în timpul vacanței.

Recomandări Zelenski a plecat de la Casa Albă fără să semneze acordul pentru resurse naturale. Dialog extrem de tensionat între cei doi lideri: „Ori încheiați o înțelegere, ori ne retragem. Te joci cu WW3” | VIDEO

Little Siberia, care va fi lansat pe 21 martie, este un film finlandez despre impactul unui meteorit asupra unui orășel și a credinței pastorului local.

Pe 28 martie, The Life List aduce o poveste emoționantă despre o tânără care pornește într-o călătorie de autodescoperire, urmând o listă de dorințe din copilărie.

Documentare captivante

Pentru iubitorii de documentare, Netflix oferă câteva titluri interesante. Larissa: The Other Side of Anitta, disponibil din 6 martie, explorează viața starului pop brazilian Anitta, dezvăluind luptele sale personale și căutarea fericirii.

Chaos: The Manson Murders, lansat pe 7 martie, analizează în profunzime crimele comise de adepții lui Charles Manson în 1969, explorând teoriile conspirației și manipularea psihică.

Pe 10 martie, American Manhunt: Osama Bin Laden prezintă detalii inedite despre vânătoarea celui mai căutat terorist din lume, folosind filmări rare și interviuri cu informatori CIA.

Luna martie aduce și alte titluri populare pe Netflix, inclusiv Scarface, Oppenheimer, Pride and Prejudice, A Man Called Otto, Wonka și trilogia Pitch Perfect.

Cu această varietate de conținut, Netflix își propune să satisfacă preferințele diverse ale abonaților săi, oferind o gamă largă de genuri și stiluri cinematografice. De la drame istorice la thrillere contemporane, de la documentare revelatoare la comedii romantice, platforma de streaming continuă să-și consolideze poziția de lider în industria divertismentului online.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News