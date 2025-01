Începând din 17 ianuarie, Nasrin Ameri va prelua rolul de coprezentator, alături de Andrei Ștefănescu, în show-ul „Xtra Night Show”, difuzat vineri-duminică, de la ora 21.30, la Antena Stars. După ce actuala prezentatoare a emisiunii „Viața fără filtru”, Natalia Mateuț, i-a predat oficial ștafeta, Nasrin Ameri întregește echipa și, alături de Andrei Ștefănescu și de publicul dedicat, dă startul distracției odată cu debutul noului sezon.

Nasrin Ameri e coprezentatoare la „Xtra Night Show”

Astfel, Nasrin Ameri declară: „Este o mare bucurie pentru mine să mă reîntorc pe micile ecrane după o pauză de trei ani, o perioadă în care am învățat multe, nu doar ca jurnalist, dar și ca mamă. Acești trei ani au fost plini de provocări și momente speciale care mi-au schimbat perspectiva asupra multor lucruri.

Reîntoarcerea la televiziune, la Antena Stars, locul unde m-am maturizat și am crescut profesional, este un pas semnificativ și sunt încântată să fac acest lucru alături de foști și noi colegi. Sunt entuziasmată de acest nou capitol și am încredere că alături de echipa mea de la Xtra Night Show vom prezenta celor de acasă subiecte actuale, cu seriozitate, dar și cu umor, atunci când este cazul”.

Recomandări Dincolo de clișee. Cum se raportează echipa pe securitate a președintelui Trump la războiul din Ucraina: „Ar trebui să încheie războiul și să oprească crimele” ANALIZĂ

Cine e colegul ei de la „Xtra Night Show”

Totodată, Andrei Ștefănescu se declară încântat că o va avea drept colegă în breaslă pe Nasrin Ameri, alături de care a mai prezentat în trecut. „Noul sezon Xtra Night Show vine cu o surpriză: revenirea fostei mele colege, Nasrin.

M-am bucurat foarte tare când am aflat. Știam că Natalia va prezenta singură o emisiune, ceea ce m-a încântat, pentru că merită și pentru că este într-o continuă creștere profesională. Cred că cea mai bună alegere a fost Nasrin, alături de care am făcut emisiuni timp de aproape 4 ani, cu audiențe bune, având o relație de prietenie și de colegialitate extraordinară. Așadar, bine ai revenit, mămică Nasrin! Să dea Dumnezeu să fim din nou o echipă de succes!”, spune Andrei Ștefănescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Mai mult, și Natalia Mateuț consideră că Nasrin Ameri întregește echipa emisiunii. Va fi un show cu totul special, odată cu intrarea ei în familia Antena Stars. „Mă bucur că odată cu plecarea mea din proiectul Xtra Night Show, proiect care mi-a fost foarte drag şi unde am crescut alături de Andrei şi am învăţat foarte multe lucruri în zona de divertisment, locul meu va fi preluat de Nasrin, o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, fosta colegă a lui Andrei de pe vremea când prezentau împreună Star Matinal, echipă care s-a dovedit una de succes la vremea respectivă.

Recomandări Miki Boxerul a câștigat în instanță disputa cu Dominic Fritz. Afaceristul vrea despăgubiri după ce terasa pe care o deținea a fost demolată de Primărie

Sunt bucuroasă pentru Andrei că va avea lângă el o colegă cu care are chimie şi cu care va face o echipă bună. I-l predau pe Andrei lui Nasrin, cu rugămintea să aibă grijă de el, pentru că Andrei trebuie răsfăţat. Îi urez multă baftă!”, a declarat Natalia Mateuț, fosta gazdă a emisiunii „Xtra Night Show”. Emisiunea se vede pe Antena Stars, de vineri până duminică, de la ora 21.30.

Cine este Nasrin Ameri?

Născută pe 13 octombrie 1991, Nasrin Ameri este fiica unui iranian și s-a remarcat ca una dintre cele mai carismatice prezentatoare din România. De-a lungul anilor, a fost implicată în numeroase proiecte de televiziune, însă matinalul de la Antena Stars i-a adus cea mai mare notorietate.

După ce și-a dedicat ultimii ani familiei și podcastului său de succes, „Ameritat cu Nasrin”, Nasrin Ameri este gata să revină acolo unde îi este locul – pe micile ecrane, aducând bucurie și informații fanilor săi din întreaga țară.

„Cred că orice schimbare e binevenită în viața fiecăruia. Fie pe plan personal, fie profesional. Dan Negru mi-a fost trainer, l-am admirat dintotdeauna pentru profesionalismul și devotamentul de care a dat dovadă! Cu Cristi Brancu și cu Mihai Morar am fost colegă la aceeași televiziune. Mai mult, cu Cristi Brancu am lucrat timp de un an la emisiunea pe care o prezenta, Agentul Vip”, declara Nasrin în trecut.

Recomandări Adrian Sârbu se reîntoarce în instanță pentru dosarul de evaziune fiscală la Mediafax Group. Schema unei „țepe” de 16,8 milioane de lei trasă statului

Și a continuat: „Am fost reporter, scriam materiale și, în ultimele luni, eram prezentă și în platoul emisiunii, în direct. Toți trei au știut să se adapteze și să urmeze cursul firesc al lucrurilor și au realizat emisiuni de-a dreptul remarcabile. Totul ține de a ști să te adaptezi. Nu cred că e loc de regrete”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News