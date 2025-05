De un an și jumătate Dragoș Bucur, Dana Nălbaru și cei trei copii ai lor s-au mutat în Moșteni-Greci, un sat din Argeș. Acolo au o casă, dar și o grădină în care muncesc aproape în fiecare sezon. Despre viața de acum, actorul are numai cuvinte de laudă.

„E o perioadă foarte frumoasă din viața noastră. Avem deja un an și jumătate de când ne-am mutat. Am și făcut emisiunea asta online, Bucurii la țară, în care se poate vedea cam cum e, de fapt, mutarea asta pentru o familie de orășeni. Nu e un reality-show, dar poți să vezi o documentare a mutării unui orășean sau a unei familii de orășeni la țară”, a dezvăluit Dragoș Bucur.

Cât de ocupat e Dragoș Bucur la țară

„E un moment foarte frumos dimineața când ne trezim și, de obicei, copiii se trezesc cam la jumătate de oră după noi și ieșim și stăm pe verandă, stau cu Dana și ne bem cafeaua pe verandă. Acela e un moment foarte frumos din zi, după care am descoperit că nu prea pot să stau.

Dacă în Balotești se întâmpla să stau și câte 6-7 ore degeaba, adică te uiți la un film, mai citești. Acolo nu prea… Îți vine tot timpul să faci ceva. Fie tai iarba, fie bagi freza, fie toaletezi pomii, fie faci la găini, fie faci un gard. Ultima oară, de exemplu, am făcut un gard electric cu fiul meu, cu Kadri. Ne-a luat două zile. A fost o plăcere”, a mai spus el despre viața la țară.

Recomandări Omisiuni și inexactități în declarațiile de avere ale unei angajate APIA și ale soțului ei, un lider local AUR. Politicianul a trecut greșit de 13 ori prenumele nevestei sale

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

După ce și-a cumpărat găini, un porc, a realizat un solar pentru legume, Dragoș Bucur are în plan să își cumpere și cai. „Solarul e un element de care suntem mândri. Anul ăsta încercăm ceva ce n-am pus anul trecut și așteptăm să vedem rezultatele. Și eu încă aștept să văd dacă reușesc să-mi iau cai”, a adăugat el. Bucuroși de mutarea la țară sunt și copiii lor.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii minunați: Sofia (17 ani), Kadri (9 ani) și Roxana India (12 ani). „Au alte preocupări. Pe lângă școală, care ocupă un segment destul de mare din timpul lor… Ei învață online toți. Dar e o școală cu examene, cu credite. Dar, dincolo de asta, de când suntem la țară, au descoperit statul afară. Se cațără în copaci, se dau pe văi pe acolo, se joacă la râu, stau foarte mult timp afară”, a mai zis actorul pentru Click.

Cum au ajuns Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să cumpere o casă la țară

Recomandări Decizia luată de Ministerul Culturii după ancheta Libertatea privind biletele revândute de la Castelul Peleș: „Vom înainta raportul către organele judiciare”

Într-un interviu recent, actorul a mărturisit că mutarea la țară a fost o alegere gândită, născută din dorința de a trăi mai autentic și mai aproape de valorile în care crede.

„Probabil că sună amuzant sau poate chiar ușor penibil, dar am ajuns în Greci mulțumită unui site de vânzări-cumpărări. Și eu, și Dana visam deja de ceva timp să ne mutăm departe de oraș, cât mai aproape de natură și într-o zi am văzut un anunț despre o livadă de vânzare. Ne-am urcat în mașină, am mers acolo și din priviri ne-am dat seama că amândoi credem că acela este locul”, a declarat Dragoș Bucur pentru Viva.

Dragoș Bucur, despre decizia de a se muta la țară

Decizia cuplului a fost privită cu admirație de mulți dintre fanii lor, care le apreciază curajul de a-și schimba radical stilul de viață. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur demonstrează că fericirea nu stă în confortul urban, ci în echilibru, simplitate și în legătura autentică cu natura.

Vedeta de la PRO TV a explicat și care sunt avantajele pentru care a ales să se mute la țară împreună cu familia sa. Dragoș Bucur este încântat că a scăpat de traficul din București.

„Stăm în trafic cam 5-6 ore pe săptămână, adică atunci când venim în oraș să rezolvăm ce nu putem de la distanță, așa că problema navetei iese din discuție, dacă ne apucăm să comparăm timpul petrecut de noi în mașină cu timpul petrecut de cineva care locuiește în Capitală.

Recomandări Răsturnare de situație cu doar câteva zile înaintea turului doi între George Simion și Nicușor Dan – Sondaj AtlasIntel

M-am născut în București, am crescut în București și pot face comparație între ce înseamnă viața la oraș versus viața la sat. Nu vreau să idealizez satul românesc și traiul în mediul rural, dar cred cu convingere că orașul este o păcăleală imensă și că ne răpește ce e mai frumos în viața de zi cu zi, comoditatea și dependența de tot ce înseamnă oraș (încălzirea centralizată, apa de rețea, mallul la scară, aplicațiile de cumpărături la ușă, fast-food, etc.) fac oamenii să nu mai aibă contact cu ceea ce ar trebui să fie, de fapt, important. Dar… e doar o părere”, a mai spus acesta.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Judecătoarea Georgeta Ciungan de la Tribunalul Bihor, găsită moartă. Prima ipoteză a anchetatorilor

Urmărește-ne pe Google News