De Denisa Macovei,

În afara faptului că acum poate petrece mult mai mult timp cu fiul ei, Olimpia Melinte își redescoperă și unele pasiuni.

„Suntem în autoizolare de pe 13 martie și viața noastră s-a schimbat total! Am devenit mult mai responsabili, mai atenți unii la nevoile celorlați și suntem gata să inventăm jocuri și activități noi la orice pas”, ne-a povestit actrița, care acum are și mai multă activitate decât atunci când filma zilnic pentru serialul „Vlad”. „Pe lângă temele zilnice de la grădiniță, avem parte de noi provocări, Sasha construiește și pictează de zor, iar eu scriu și îmi fac orele de canto. Îmi face foarte bine tot timpul ăsta pe care îl petrecem împreună și îmi pare rău că nu l-am cunoscut niciodată așa de bine ca acum. În sfârșit am timp pentru lectură, pentru sport, pentru a picta, pentru a scrie. Zilele trecute mi-am lansat blogul, care stă de luni bune în așteptare, pentru că nu găsisem timp să mă ocup de el. Am învățat să gătesc, mă uit la serialele care îmi plac, ascult concerte și ne uităm la spectacolele de teatru, balet și operă, experiența nu e aceeași precum cea din sală, dar ne face bine să ne înconjurăm de frumos, când în jurul nostru lucrurile se degradează de la o zi la alta”, ne-a mai povestit Olimpia.