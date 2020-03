De Denisa Macovei,

De când s-a decretat stare de urgență, unii dintre noi putem lucra de acasă, însă alții trebuie să iasă din casă să ajungă la job. Tu în ce stadiu ești? Ai putut să-ți muți studioul acasă sau te-ai băgat în izolare la studio?

Recunosc faptul că până s-a decretat starea de urgență am ales să merg în continuare la studio, dar asta în contextul în care colegii mei lucrau de acasă, deci eram singur în clădire. Văzând că lucrurile devin mai serioase de la o zi la alta, mi-am mutat și eu studioul acasă și acum pot spune că m-am întors în trecut, când făceam muzică din camera mea.

Ce faci zilele astea? Întreb pentru că văd din ce în ce mai multe persoane care susțin că se plictisesc acasă și poate le dai câteva exemple din activitățile tale.

În fiecare zi îmi fac un program pe care încerc să-l respect cât de bine pot. Fac sport, stau cu familia, mă uit la filme, citesc, dar majoritatea timpului îl dedic muzicii.

Ești mai creativ acum, că ești în izolare și practic nu te mai disturbă nimic?

Încerc să fiu pe cât posibil cât mai creativ și mă detașez de această situație neplăcută. Nu pot spune că și reușesc în totalitate, pentru că simt că nu am aceleași resurse și același vibe pe care îl am în studio, dar mi-am dat seama că nu pot rezista nici măcar o zi fără să fac muzică.

Ce ai descoperit la tine de când ai mai mult timp tu cu tine?

În tot răul există și un bine. Cred că toți avem nevoie, la un moment dat, să petrecem timp cu noi înșine. În ultima vreme pierdeam foarte mult timp în trafic, mă grăbeam să ajung dintr-un loc în altul, practic, aveam o viață mai agitată. Am luat toată această perioadă neobișnuită și neplăcută ca pe o relaxare. Am, bineînțeles, mai mult timp cu mine însumi, ceea ce mă ajută să îmi pun ordine în gânduri. Am descoperit la mine că sunt mai cerebral decât mă știam și că îmi pot păstra calmul când lumea din jur este panicată.

Cum ții legătura cu comunitatea ta virtuală? Faci concert live, stai de vorbă cu ei, le transmiți mesaje pe canalul tău de YouTube?

Sunt mult mai activ în online decât înainte, fac LIVE-uri pe Instagram, în care facem Q&A, cânt piesele pe care oamenii vor să le audă. Lucrul acesta îmi dă o foarte mare încredere în mine și, totodată, îmi arată că oamenii au nevoie de muzică, de noi, de energia noastră pe care le-o oferim pe scenă, dar, în același timp, și noi avem nevoie de energia lor.

Ce mesaj ai pentru cei de acasă care însă nu sunt foarte convinși că trebuie să stăm în casă?

Îi îndemn pe toți să rămână acasă o perioadă, să respecte regulile, pentru că în acest fel vom ajunge mai repede la sfârșitul acestei pandemii, ne vom întoarce mai ușor la viața normală de dinainte.

