De Denisa Macovei,

Raluca Bădulescu nu doar că sfătuiește pe toată lumea să nu-și piardă optimismul și să respecte cu strictețe noile reguli, dar mărturisește că această măsură de prevenire a răspândirii epidemiei de coronavirus are și partea ei pozitivă. Pe lângă faptul că acum are timp să stea cu familia ei, a reușit să facă și o curățenie amănunțită în dressing descoperind pantofi pe care îi credea de mult pierduți. „Eu m-am apucat să fac curat în dressing. Stau acasă! Acesta este cel mai important mesaj. Am văzut toate serialele, am făcut curățenie prin casă, am făcut tort pentru Alex, băiatul meu, a cărui aniversare a fost zilele trecute. Chiat găsim să ne ocupăm timpul cu diverse activități frumoase”, ne-a transmis Raluca printr-un mesaj video chiar din mijlocul sutelor de pantofi pe care îi are.

„Stați acasă solitar deci solidar”

Chiar dacă are o viață socială activă și îi place enorm postul de jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu s-a conformat situației și îndeamnă pe toată lumea să îi urmeze exemplul, căci doar împreună vom putea trece peste această perioadă și ne vom putea bucura cât mai curând de viața socială pe care o aveam. „Apropos de activități frumoase mi-am făcut curat la pantofi și chiar am descoperi unii de care uitasem că-i mai am. Abia aștept să ies să-i port. Dar ca să putem ieși să ne purtăm hainele frumoase pe care le-am regăsit cu această ocazie, cel mai important este să stați acasă solitar deci solidar. Vă pup și vă iubesc din tot sufletul”, a mai completat Bădulescu.