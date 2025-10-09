„Nu mi-am făcut o față nouă”

Actrița Thylane Blondeau este încă activă în industria modei. A apărut pe coperțile revistelor și a cochetat și cu designul. Are 6,8 milioane de urmăritori pe Instagram.

Tânăra a participat recent la Săptămâna Modei de la Paris, pozând la prezentarea brandului italian Miu Miu.

Thylane a răspuns recent criticilor, care au sugerat că a suferit o intervenție chirurgicală plastică. Modelul a spus că „m-am săturat” despre speculațiile repetate asupra aspectului ei.

Știu că generația de azi are tendința să-și modifice aspectul fizic la o vârstă fragedă, dar eu nu mi-am făcut nimic. Comparați asta cu fotografiile cu mine din tinerețe, nimic nu s-a schimbat!

„Oamenilor le place să-și imagineze lucruri, dar machiajul sau conturarea buzelor nu înseamnă că mi-am mi-am făcut o față nouă. Ar trebui să nu mai facem asta”, a făcut apel Thylane Blondeau, pe Instagram.

Copilul-minune al modellingului

La 6 ani, Thylane Blondeau a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”, fiind considerată „copilul-minune al modellingului”.

Părinții ei, actrița Veronica Loubry și fostul fortbalist Patrick Blondeau (2 selecții, ex-Monaco, Bordeaux, Marseille), au încurajat-o să pășească pe podium de când avea doar 4 ani.

Astfel, cariera ei a prins contur din primii ani de viață. La 10 ani a realizat un pictorial în Vogue, unde a apărut machiată și în ținute stilizate ca o femeie adultă. Ședința foto a stârnit o dezbatere despre limitele modellingului pentru copii, dar nu a afectat cariera tinerei.

în 2015 a prezentat pentru D&G, fiind și cel mai tânăr fotomodel care a defilat pentru Hilfiger sau Gaultier, iar în 2017 a devenit ambasadoarea LOreal Paris.

„Cel mai frumos chip de pe planetă”

Iar criticul de film TC Candler, care realizează topul celor mai frumoase 100 de chipuri din lume, a declarat-o, în 2019, cel mai frumos chip de pe planetă.

Dincolo de cariera sa în modă, Blondeau își folosește vizibilitatea pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele de sănătate ale femeilor, bazându-se pe experiențele sale personale.

Despre importanța atenției la semnele corpului și a solicitării asistenței medicale

În 2021, a dezvăluit că a trebuit să supună mai multor intervenții chirurgicale din cauza complicațiilor cauzate de chisturi.

Modelul a povestit pe Instagram că a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în 2020, după ce „un chist abdominal i-a explodat”.

Trei luni mai târziu, a resimțit din nou dureri severe, dar medicii au minimalizat inițial simptomele. După consultarea diverșilor specialiști, i-a fost detectat un chist de 5,6 centimetri, care a necesitat o intervenție chirurgicală imediată.

Blondeau a subliniat importanța atenției la semnele corpului și a solicitării asistenței medicale.

Thylane Blondeau, pe 6 octombrie, sosind la prezentarea Miu Miu de la Paris. Foto: Profimedia



