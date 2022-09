De ani buni, Corina Caragea lucrează la PRO TV și este foarte încântată de meseria pe care o are. Prezentatoare TV nu dă banii pe haine scumpe și bijuterii de lux, ci preferă să călătorească.

„Așa este, da, îmi dau toți banii pe vacanțe. Nu am vile, mașini, bijuterii, genți scumpe, pantofiori și așa mai departe. Investesc în mine și în amintirile mele, și în dezvoltarea mea. Consider că să călătorești e cea mai bună lecție de dezvoltare personală”, a declarat Corina pentru Impact.

„Leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră”

Prezentatoare a investit mult în pasiunea ei pentru călătorit, iar cea mai scumpă destinație aleasă a fost în Hawaii. Corina Caragea nu ține cont de banii pe care îi dă pe vacanțe și niciodată nu face un calcul final să vadă cât a cheltuit.

„Hawaii cred că a fost cea mai scumpă destinație, pentru că am și combinat-o cu San Francisco. Este foarte departe și atunci a trebuit să sparg undeva, am stat o săptămână și în San Francisco, am stat câteva zile și în New York, așa că s-au adunat banii. Nu aș vrea să îți spun cât, pentru că după aceea iese un titlu bombastic și leșină tata când aude cum arunc eu banii pe fereastră sau mamaie! Să știi că nu îmi fac niciodată calcule la final, îmi fac la început și știu că nu o să mă țin de ele și mai bine să nu știu la final unde am ajuns de fapt, că nu mai plec”, a spus vedeta de la PRO TV.

Recomandări Cuvintele de neuitat scrise de noul rege al Angliei, Charles a III-lea, despre români

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Motivul pentru care Corina Caragea a făcut credit la bancă

Prezentatoarea de la PRO TV a recunoscut că a făcut credit la bancă pentru a-și cumăpăra un apartament. Corina mai mărturisește că au existat și perioade în care a fost nevoită să economisească.

„Nu, mai degrabă m-am împrumutat pentru apartamentul în care stau decât pentru o vacanță, mă refer la un credit ipotecar pe foarte mulți ani. Pentru vacanță nu m-am împrumutat. Am avut, bineînțeles și perioade în care a trebuit să fac mari economii, ca să îmi încapă cât mai multe în acea vacanță, dar, din fericire, am mers cam pe unde mi-am dorit și mai am câte ceva pe listă”, a spus aceasta.

Pe lângă jobul pe care îl are la PRO TV, Corina Caragea mai are și alte surse de venit. Vedeta prezintă uneori evenimente.

„Am și alte venituri, dar nu fac afaceri. Prezint evenimente, de exemplu. Eu sunt singura sursă de venit. Niciodată nu am fost genul afacerist, deocamdată, cine știe?”, a spus Corina Caragea pentru sursa mai sus menționată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro ȘOC! Ce avere COLOSALĂ avea Regina Elisabeta! Suma halucinantă pe care a lăsat-o în urmă

Observatornews.ro Adolescenţii români îşi cumpără droguri "îndoite" cu insecticide sau otravă de șobolani: ''E cumplit pentru părinte să vadă cum copilul cumpără moarte''

Știrileprotv.ro Ce se va întâmpla imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Informațiile secrete dezvăluite după o scurgere de informații

FANATIK.RO Dani Oțil, revoltat de postările despre moartea Reginei Elisabeta: “Câte glume poți să faci?”

Orangesport.ro Secretul Simonei Halep care l-a scos din sărite pe Toni Iuruc. Relaţia lor a luat-o la vale din acel moment. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să fie cât pot ei de rezonabili și de calmi, ca să nu-și provoace singuri pagube în relații

PUBLICITATE Legătura dintre regina Elisabeta a II-a si regele Mihai! Gest impresionant al acesteia la Jubileul de Diamant