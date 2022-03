Primul lucru pe care l-a făcut dansatorul a fost să mânânce. Pe parcursul competiției Emil Rengle a mâncat destul de puțin, la fel ca ceilalți concurenți de la „Survivor România”. „Survivor, wow ce aventură a fost! Cu bune și rele, am învățat atât de multe din această experiență, iar azi mă simt motivat și recunoscător.

Zilele acestea tot ce am făcut a fost să mănânc, în special patiserie și dulciuri, și să dorm… în pat!♥️ Încă este ireal că am o pernă sub cap și nu un ghiozdan. Duminică seară ajung în România și aștept cu nerăbdare să mă reconectez cu voi toți

Am citit o parte dintre comentariile și mesajele voastre și vreau să va răspund. Așa că, începând de azi aștept să îmi trimiteți curiozitățile voastre despre Survivor, iar eu voi răspunde la toate printr-un Q&A aici și pe TikTok”, a transmis el.

Ce mesaj i-a transmis Andreea Tonciu lui Emil Rengle, după eliminarea lui

Andreea Tonciu a spus, după plecarea lui Emil Rengle de la „Survivor România”: „Îl aștept la aeroport pe 100 de mii de euro”. Andreea Tonciu a așteptat-o pe Otilia Bilionera la aeroport la întoarcerea în Dominiană, dar s-a și bucurat că a ieșit Emil Rengle din competiție. Mai în glumă, mai în serios, a spus că îl va aștepta și pe Emil Rengle pe suma de 100 de mii de euro, pentru că vrea să își ia un apartament.

A precizat apoi că nu spune asta decât ca banc, dar a insistat pe ideea că Emil Rengle îi displace profund. „Îl aștept la aeroport pe 100 de mii de euro”, a sus la PRO TV.

