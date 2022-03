Săptămâna aceasta, trei concurenți au fost nominalizați pentru eliminare. Cătălin Zmărăndescu, CRBL și Emil Rengle au intrat la votul publicului. Cel din urmă nu a avut noroc să fie susținut de telespectatorii emisiunii și a fost trimis acasă. El nu a mai fost susținut nici de colegii lui, mulți dintre ei l-au acuzat că minte și manipulează.

Laura Giurcanu, concurenta cu care a avut o relație apropiată, i-a adresat cuvinte dure, i-a spus că nu vrea să îi mai fie prietenă. „O falsitate ca la Emil nu am am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată (..) Emil a mințit și a manipulat fiecare persoană din tabăra asta. Am foarte multe exemple. (..) Emil ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut”, a spus ea.

Și TJ Miles a recunoscut la consiliul de eliminare că nu vrea să mai fie prieten cu Emil Rengle. „Mă simt că ai profitat de mine, în favoarea ta. Ai călcat pe cadavre ca să ajungi oriunde în competiția asta. (..) Emil nu are două fețe, are trei fețe. Face asta pentru că nu e așa bun pe traseu și nici psihic”, a spus Faimosul.

După ce a auzit spusele colegilor, Emil Rengle nu s-a abținut și a reacționat: „Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. (…) Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni… Dar iluzia că am avut prieteni în competiție (…) m-a durut. (…) Sunt dezamăgit”.

Când Daniel Pavel a anunțat că Emil Rengle e eliminat de la „Survivor România” 2022, concurentul a avut o simplă reacție: „Plec împăcat”.

Faimosul și-a luat la revedere de la toți colegii, unii l-au îmbrățișat, unii i-au strâns mâna, unul singur l-a evitat și acela a fost Cătălin Zmărăndescu. Sportivul spune că e deranjat că Emil Rengle i-a manipulat pe colegii lor pentru a-l propune pe el spre eliminare.

