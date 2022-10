A renunțat să mai prezinte știrile, apoi a prezentat o emisiune la PRO TV, însă a decis să renunțe la televiziune momentan. Geanina Ilieș a cunoscut celebritatea în anul 2007 după ce a câștigat titlul de „Miss Fotomodel România”.

Timp de 15 ani, Geanina Ilieș a prezentat știrile, apoi a fost concurentă la „Ferma vedetelor”. Vedeta a fost și gazda emisiunii „Gospodar fără pereche”, după ce Anamaria Prodan nu a mai vrut să prezinte show-ul de la PRO TV. Ulterior, Geanina a prezentat „Hai să fim super”, la PRO TV Plus, unde a avut ca invitați foști sau actuali sportivi de top ai României.

În acest an, fosta prezentatoare a decis să întrerupă contractul cu PRO TV și să se focuseze mai mult pe afacerile sale.

„Cel puțin în perioada asta sunt într-o schimbare la nivel psihic. Cred că toți trecem după o anumită vârstă prin asta, începem să gândim altfel, nu știu, cred că ne maturizăm! Știm exact ce vrem de la viață!

Începem să ne iubim mai mult, ne respectăm mai mult și începem să prioritizăm toate lucrurile pe care le vrem pentru noi. Acum îmi doresc sănătate, liniște sufletească, în rest, mi le fac eu pe toate!”, a declarat Geanina Ilieș pentru Click!

Ce operație estetică are Geanina Ilieș

În urmă cu aproximativ doi ani, vedeta s-a operat la nas. Geanina Ilieș, în vârstă de 37 de ani, a făcut această intervenție din necesitate.

„Nu am să spun niciodată nu intervențiilor estetice atâta timp cât sunt făcute corect, nu sunt exagerate. Nu-mi plac schimbările radicale însă. Am apelat la intervenții non-invazive, mi-a luat mult să mă gândesc dacă să fac sau nu operația de rinoplastie.

La 35 de ani am făcut-o. Nu m-a durut, doar că am stat ani de zile să caut doctorul potrivit. Avem mulți doctori buni, dar pe doctorul pe care crezi tu că trebuie să-l lași să se apropie de nasul tău trebuie să-l simți.

Am decis să fac această intervenție, mi-a fost frică că mi se va schimba fizionomia. Eu zic că a ieșit, mare diferență nu e, doar că am avut și alte probleme de sănătate și am zis să o fac. Am avut o deviație de sept, rinită, a fost destul de complicat la mine. N-aș mai schimba absolut nimic fizic la mine!

Mie îmi place să mă machiez, să mă joc cu tenul meu, eu am furat meseria asta din TV. Îmi place să mă machiez singură. Dar trebuie să avem o viață echilibrată, fără nopți pierdute. Mâncăm bine și sănătos, eu înainte nu mâncam și îmi făceam rău, dar nu aveam poftă de mâncare și mi-am dat seama că nu e bine pentru organismul meu.

După 30 de ani, 35 de ani și ceva, factorul de îmbătrânire cu iartă pe nimeni! De aceea, trebuie să mâncăm sănătos, să ne odihnim nopțile și, dacă mai există și o genă bună, atunci asta e!”, a mai declarat Geanina pentru sursa mai sus-menționată.

