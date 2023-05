„Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam”, a spus vineri seară Rareș Prisacariu, imediat după ce a câștigat premiul cel mare de la „Românii au talent” 2023.

„Vom investi acești bani în fiul nostru, dar asta se va întâmpla pe parcurs!”

Acum, mama lui, întrebată despre premiul cel mare, a explicat că banii vor fi investiți în viitorul băiețelului.„Nu cred că e momentul să discutăm despre ceea ce vom face cu banii. Pur și simplu, asta vom alege mai târziu. Nu există acum decât un singur răspuns.

Vom investi acești bani în fiul nostru, dar asta se va întâmpla pe parcurs! Material, ne vom sprijini copilul, așa cum fac toți ceilalți părinți”, a spus Gina Prisacariu, mama lui Rareș, care a comentat și despre aparițiile lui în emisiunile de televiziune.

„Nu noi, părinții, am făcut presiuni asupra lui, ci el a dorit să meargă”

Până acum, Rareș Prisacariu a apărut în emisiunea lui Virgil Ianțu, la Fuego, la TVR 2, dar și „La Măruță”, la PRO TV. „Lumea nu are de unde să știe, dar Rareș al nostru nu merge decât la emisiunile sau la concursurile pe care el și le alege. Noi nu-l influențăm. Așa s-a întâmplat și la în cazul emisiunii «Românii au talent».

Nu noi, părinții, am făcut presiuni asupra lui, ci el a dorit să meargă. El și-a dorit să fie acolo! Și mai trebuie spus că nu ne-am imaginat vreodată că va reuși să ajungă în postura de a fi câștigător! Nu au existat așteptări”, a adăugat ea.

Întrebată cum le va schimba viața faptul că fiul lor a câștigat „Românii au talent” 2023, Gina Prisacariu a dezvăluit: „Noi vom încerca să rămânem aceiași. Și eu, și tatăl său, și copilul. Suntem oameni simpli și asta vom fi și pe mai departe. Va trebui să găsim soluțiile cele mai bune ca să-l ținem departe de anumite lucruri care se întâmplă în exteriorul nostru și pe care nu le apreciem deloc”.

Ce și-a cumpărat Rareș Prisacariu după ce a câștigat „Românii au talent” 2023

Totodată, s-a aflat și care a fost dorința cea mare a lui Rareș Prisacariu după ce a câștigat „Românii au talent” 2023. Mama lui a spus că micuțul a vrut jucării, dar și unele cărți noi.

„Și-a dorit foarte mult un joc de lego și câteva cărți. Ca atare, în weekend asta am făcut. Am mers și am cumpărat acel joc de lego mult dorit.

Nu se pune chestiunea ca Rărășelul nostru, puiul nostru, cum îl alintăm, să nu aibă parte de tot confortul material din partea noastră!”, a mai declarat ea pentru Playtech.

Cu ce se ocupă părinții lui Rareș Prisacariu

Gina Prisacariu, mama lui Rareș, are 41 ani, s-a născut la Botoșani, într-o familie de cadre didactice. Ea a urmat cariera părinților, iar acum este educatoare la o grădiniță din localitate. Este pasionată de lectură și pictură.

Tatăl lui Rareș Prisacariu, Marius, a studiat Științe Economice și este funcționar public în cadrul Consiliului Județean Botoșani. Este pasionat de istorie și cinematografie.

Rareș Prisacariu: „Sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună”

„Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți în seara de 12 mai. Concurentul în vârstă de doar 7 ani și câteva luni a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare.

La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește. Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”.

Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat: „Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu

