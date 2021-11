În fiecare seară, Gabriela Cristea merge la platou, acolo unde prezintă emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, o extensie a emisiunii „Mireasa” prezentată de Simona Gherghe. După ce vedeta pleacă la serviciu, fetițele rămân în grija lui Tavi Clonda. Artistul are un program fix în fiecare seară, el fiind cel care le ia pe micuțe de la grădiniță. În momentul în care vedeta se întoarce acasă, Iris și Victoria sunt pregătite deja de somn.

Tavi Clonda are instrucțiuni clare de la Gabriela Cristea, iar acesta nu este lăsat niciodată să le bage pe micuțe la somn fără să le dea să mănânce. Prezentatoarea de la Antena Stars gătește în timpul zilei, iar cina pentru Iris și Victoria este mereu gata.

„Gabriela are în fiecare seară emisiunea pe Antena Stars și atunci eu de fiecare dată de la cinci jumate, șase când le iau de la grădiniță și până la zece, când ajunge Gabriela, ele sunt deja în pat. În fiecare zi le fac de mâncare, de fapt, Gabriela gătește și eu termin găteala sau o încălzesc pentru că nu mă lasă niciodată fără să le dau ceva de mâncare fetelor”, a declarat Tavi Clonda la Antena Stars.

Tavi Clonda și familia au fost infectați cu COVID-19

Recent, soțul Gabrielei Cristea a fost invitat la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit printre altele și despre problemele de sănătate pe care le-a avut el, dar și restul membrilor familiei sale. Acum, Tavi Clonda s-a vindecat de COVID-19 și mărturisește că a fost o perioadă destul de grea pentru ei.

Artistul vine și cu o veste bună și spune că a început să cânte alături de fiica lui, în vârstă de 4 ani, Victoria.

„Mă recuperez după COVID-19. Am fost bine, am avut o stare dubioasă, dar toată familia e bine. A fost greuț anul ăsta, e greu pentru artiști și ușor demotivant. Ultimul vibe bun este ca am început să cânt cu fata mea, Victoria, are 4 ani. Și Iris o să cânte. Anul 2022 să fie pentru noi foarte bun”, a declarat Tavi Clonda la Antena 1.

