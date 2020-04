Ce făceau vedetele anul trecut pe vremea asta. Vlogger-ița Mimi: „Eram în State și abia așteptam să vin acasă, iar acum îmi doresc să fiu plecată de acasă”

De Denisa Macovei,

Mimi ne-a mărturisit că anul trecut, pe vremea asta, era în Statele Unite ale Americii, unde avea filmări și fotografii care îi ajungeau să posteze o bună perioadă de timp. Deși la momentul respectiv se afla în „țara tuturor posibilităților” gândul ei era acasă, unde abia aștepta să se întoarcă. Aflată în izolare de mai bine de o lună, Mimi nu-și dorește nimic altceva decât să plece de acasă.

„Anul trecut pe vremea asta, eram in State de aproape doua luni de zile, mai exact in Vegas cu o prietena din copilarie, ea locuieste de ceva timp acolo si am ales sa imi petrec cu ea ultima saptamana de vacanta, totusi abia asteptam sa ma intorc in Bucuresti pentru ca eram plecata de mult timp de acasa si imi era dor de prieteni si familie. Anul acesta, in schimb, sunt in casa, in Bucuresti si imi doresc sa fiu plecata de acasa”, a declarant Mimi pentru Libertatea.