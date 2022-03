Prezentatoarea de la Kanal D își dorește ca acum, la maturitate, să urmeze Facultatea de Psihologie. „Am un vis. Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă. Sunt visuri neîndeplinite. Îmi doresc, chiar vreau să fac asta. Se schimbă gândurile din copilărie. Una e în copilărie, când visezi să te faci medic veterinar, și alta este la maturitate”, a povestit Andreea Mantea pentru ego.ro.

Aceasta nu ar fi prima facultate pe care Andreea Mantea ar urma-o, acum câțiva ani ea a absolvit Relații Financiar Bancare Interne și Internaționale. Nu acesta a fost însă visul ei, ea a vrut să se înscrie la UNATC, însă tatăl ei nu i-a permis.

Acum, vedeta vrea ca visul ei să devină realitate, să urmeze Facultatea de Psihologie. „Nu fac facultatea asta pentru mine. Eu mă înțeleg foarte bine și mai ales pe ceilalți. Sunt atât de bună pe ceea ce fac. Iertați-mă că mă laud singură. Dar sunt bună în relația mea cu cei care mi-au cerut ajutorul de fiecare dată. În momentul în care întorci niște oameni de pe un drum care se termină urât, cumva cred că eu merit și o diplomă în sensul ăsta. Vreau să fie oficial. Am lucrat foarte mult, cu foarte multe persoane și consider că am făcut foarte bine ce am făcut.

Am oprit multe lucruri rele, iar persoanele respective sunt foarte bine, văd viața cum o văd eu, pentru că i-am învățat să se bucure din absolut tot ce au, cât de puțin ar fi și văd viața altfel. A trecut mult timp de la discuția cu mine și nu au mai avut nicio cădere. Sunt foarte mândră de mine și aș vrea ceva oficial. Vreau să mă apuc serios de treabă, pentru că sunt multe aspecte pe care eu nu le cunosc și îmi e teamă să nu greșesc”, a mai adăugat prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii”, care va începe pe 4 aprilie.

