Andreea Mantea a fost vedeta serii la un eveniment de prestigiu organizat de Unica.ro, unde nu doar că a captat toate privirile, dar a avut și rolul de prezentatoare.

În cadrul unui interviul, Andreea Mantea a rememorat amintirile sale din liceu și a împărtășit publicului secretul siluetei sale de invidiat. Vedeta a dezvăluit că a reușit să slăbească considerabil în ultima perioadă și că se menține în formă folosind remedii naturale.

Vedeta a subliniat importanța unei rutine de exerciții fizice și a unei diete echilibrate, axată pe alimente sănătoase și naturale. De asemenea, Andreea a mărturisit că meditația și yoga fac parte din rutina sa zilnică, contribuind semnificativ la starea sa de bine generală.

„N-am un secret, poate stresul. Nu am un secret. Beau ceaiuri, sunt atentă la mâncare, tot cea aud că ar funcționa, încerc și eu. Mă mai trezesc cu tot felul de iritații, alergii, probleme, dar pe mine nu mă interesează, eu vreau să le experimentez pe toate pe pielea mea, pentru că sunt foarte curioasă. Eu beau foarte mult ceai, de toate felurile, fac un amestec. Mai fac ceva de foarte mult timp și mie mi se pare normal. Îmi pun în apă dimineața puțină sare să mă hidratez foarte bine cu mineralele respective și mai pun într-o altă sticlă, îmi pun mai multe, unele la frigider, altele la temperatura camerei, salvie, rozmarin, oregano, mentă, castravete, în funcție de cum vreau eu să aibă apa respectivă aroma. Ele sunt antiinflamatoare, antimicrobiene, funcționează foarte bine asupra organismului, zic eu, pentru că mănânc foarte multe prostii, pentru că sunt pofticioasă și atunci mă gândesc că trebuie să vin și cu un aport sănătos. Iau multe suplimente, vitamine, ceva normal”, a declarat Andreea Mantea pentru wowbiz.ro.

Andreea Mantea, la terapie după ce a fost dezamăgită în dragoste

De la despărțirea de Cristi Mitrea, Andreea Mantea a ales să păstreze discreția în ceea ce privește viața sa personală, însă a mărturisit că a avut mai multe relații care, din păcate, s-au încheiat cu suferință. Chiar și o relație de cinci ani cu un partener necunoscut publicului s-a încheiat cu o mare dezamăgire.

„Aveam sufletul făcut bucățele. Eram rănită, rănită, rănită. Apucam fiecare bucățică de pe jos și mă chinuiam să le lipsesc. Reușeam și apoi iar eram dezamăgită. (…) Și m-au dezamăgit oameni la care efectiv nu mă așteptam. Cele mai mari șocuri le-am avut. A fost crunt. Dar nu am devenit aia scorțoasă, care nu are încredere în nimeni. Am ajuns să simt”, a mai spus Andreea Mantea, la Fresh by Unica.

„Tot ce există pe internet legat de terapie eu am încercat”

Recent, prezentatoarea de la Kanal D a făcut publice detalii despre experiența sa la terapie în Bali, recunoscând că a avut nevoie de ajutor pentru a trece peste greutățile din viața sentimentală. Cu toate acestea, Andreea Mantea își exprimă convingerea că fericirea stă în mâinile fiecăruia, iar lecțiile învățate din relațiile eșuate sunt o parte importantă a procesului de dezvoltare personală.

„La tot felul de terapii am apelat, dar n-am avut răbdare. Din punctul meu de vedere ar trebui să existe un rezultat. Tot ce există pe internet legat de terapie eu am încercat. M-am dus până și în Bali, am avut program pe fiecare zi. Fantastică, superbă (n.red. – experiența). La multe dintre ele mă pufnea râsul. Îmi place și vreau să descopăr cât mai multe lucruri”, a mai spus Andreea Mantea.

