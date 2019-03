Ce i-a spus Cristi Borcea la telefon Valentinei Pelinel, imediat după ce a născut

A fost bucurie mare pentru Cristi Borcea în data de 1 martie, când soția sa, Valentina pelinel, a devenit din nou mămică. Imediat după ce vedeta a născut, Cristi Borcea, care se află după gratii, i-a trimis un buchet imes de trandafiri roșii la clinică, prin intermediul șoferului. Însă nu s-a mulțiumit doar cu atât.

Potrivit wowbiz.ro., Cristi Borcea a sunat-o pe Valentina Pelinel de la închisoare.

Afaceristul a primit acceptul celor de la penitenciarul Rahova, unde se află, să vorbească la telefon cu proaspăta mămică.

„Soțul ei a sunat-o! Emoționat, i-a spus că o iubește”, au povestit surse de la fața locului.

Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri. Fostul acţionar dinamovist se întoarce în spatele gratiilor la jumătate de an după ce a fost eliberat condiţionat. În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

