Anamaria Prodan este încântată de noul proiect și ne-a dat mai multe detalii despre cum a primit propunerea și cum s-a schimbat viața ei. Mai mult, vedeta a dezvăluit că în film va apărea și fiul ei, Laurențiu jr.

„Personajul din film are foarte multe lucruri în comun cu mine. Mă regăsesc și zâmbesc în fiecare replică sau scenă pe care o joc. Într-o seară am primit un telefon de la Adrian Pescariu, make-up artistul meu și de la regizorul Iura Luncașu. Era un 3 way call și a fost totul foarte simplu! Iura mi-a spus atât de simplu. Anamaria am scris un scenariu de comedie romantică și caut femeia super puternică , super bogată super stăpână pe sine care conduce afaceri de milioane! Te-ar interesa să facem echipă pentru această comedie romantică?

Răspunsul meu a fost la fel de simplu. Iura, ești ceva fabulos în tot ceea ce faci. Răspunsul meu este DA“ . Din secunda aia ne-am lipit unul de altul și încredere mea în el a fost fără limită. Am apreciat enorm faptul că nu a pus la îndoială calitățile mele native în domeniul artei și a zâmbit când i-am spus că tot ce fac în viața asta ridic la rang de arta. I-am promis că voi învață tot ce se poate învăța în cinematografie pentru a face performanță și în acest domeniu”, a declarat Anamaria pentru Libertatea.

Anamaria Prodan și actorul Cristi Iacob sunt colegi de platou. Impresara a dezvăluit care este relația dintre ei, mai ales că acesta are mulți ani de carieră în acest domeniu.

„Suntem o familie pe platoul de filmare. Cristi Iacob este ceva … nu am cuvinte să explic ce om , ce profesionist, ce suflet mare și nobil. Mă ajută enorm. Mă învață enorm ! Se bucură pentru mine ca pentru el de fiecare replică reușită. La fel Adrian. Este incredibil. Un profesionist în domeniul lui, în noua aventură a lui”, ne-a mai declarat Anamaria Prodan.

Cum s-a schimbat viața ei

„Viața mea s-a schimbat radical. Sunt fericită și împlinită. Copiii mei sunt alături de mine secundă de secundă. Ne susținem și ne bucurăm unul pentru celălat. Cel mic Laurentiu Jr joacă alături de mine. Și o face perfect. Sunt cea mai mândră fiinta de pe pământ. Îi multumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă pe care mi-a dat-o să o trăiesc !

Viața mea este minunată și acest proiect a venit când aveam nevoie de o nouă provocare în viața mea. Am să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și mi-au dat un rol principal într-un film cum este Complotul bonelor. Și vă promit tuturor că veți râde pe cinste și va veți simți de vis iar această comedie va rămâne una de referință în cinematografia românească”, a mai adăugat impresara.

De asemenea, și pentru make-up artistul Adrian Pescariu este ceva nou, acesta fiind pentru prima oară în postura de actor. „Personajul meu va fi unul dintre cele mai spumante aparitii din film , acest proiect va fi unul cu multa sare si pepier , o comedie fabuloasa cu tot ce trebuie . Mai multe despre personajul meu aflati la momentul potrivit .

Sunt mândru să fac parte din acest proiect la fel ca si pentru Ana acest film este debutul nostru în cinematografie iar succesul proiectului va fi unul colosal (…)”, a spus și make-up artistul Anamariei Prodan, care a primit primul său rol într-un film.

