Ce îi cerea Nicolae Ceaușeșcu Mariei Dragomiroiu înainte să-i cânte: „Ne plătea foarte puțin”. Dictatorul știa versurile melodiilor populare

În 1977, după 7 ani de muncă și perseverență, Maria Dragomiroiu câștiga concursul „Floarea din grădină”, trofeul care avea să-i deschidă o adevărată călătorie a succesului. În cei peste 40 de ani de carieră a lansat 23 de albume și a obținut Discul de Aur pentru vânzările record ale albumului „Cântecul și dragostea”.

Anual, efectuează un turneu pe pământ american, bucurându-i cu muzică plină de sensibilitate pe românii plecați din țara lor natală. Maria Dragomiroiu a avut o viață tumultuoasă, despre care a vorbit cu generozitate, față în față cu Denise Rifai. Ea a dezvăluit cum decurgeau festivitățile organizate de Nicolae Ceaușescu.

„I-am cântat și a fost o mândrie pentru mine. Eu eram «aia mică». Nu i-am cântat doar o dată, foarte mulți ani am cântat președintelui Nicolae Ceaușescu la zilele de naștere. Mult mai mult i-am cântat lui Nicu Ceaușescu. Cântam la Salonul Spaniol împreună cu Romica Puceanu căreia îi spuneam «Regina», acolo venea aproape în fiecare seară.

I-am cântat lui Nicolae Ceaușescu și este un semn de mândrie pentru orice artist să cânte unui șef de stat. Pentru mine a fost bine, dar să știți că nu mi-a adus niciun avantaj, nu am profitat cu absolut nimic. Nici măcar o mașină nu am putut să-mi iau. Doamna Stela Popescu m-a ajutat și prin Ana Mureșan am făcut rost să-mi cumpăr o mașină.”, a povestit Maria Dragomiroiu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, conform wowbiz.ro.

Maria Dragomiroiu și-a amintit și ce îi spunea dictatorul înainte de fiecare cântare. Ea și alte artiste erau nevoite să cânte versurile melodiilor în original și nu așa cum erau cenzurate la televizor.

„I-am cântat lui Nicolae Ceaușescu, Elenei Ceaușescu. Eram printre marii artiști ai acestei țări care mergeam acolo și cântam. Cântecul trebuia să-l cânți exact așa, nu cum era la televizor, pentru că la televizor nu aveai voie să spui «țațo» sau «dar-ar naiba în tine dragoste», iar Nicolae Ceaușescu ne oprea: «Nu, nu e bine așa. Cântați cum e original».

Le știa pe toate, știa să cânte, era accesibil, dădea noroc cu noi. Nu te simțeai stresat la aceste zile. Ne plătea foarte puțin, dar nu conta. Era mândria și faima că ai cântat șefului statului.”, a mai povestit Maria Dragomiroiu în emisiunea de la Kanal D.

