După mai bine de 13 ani de relație, Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc.

Alex Velea dezvăluite cum au gestionat diferențele dintre ei timp de 13 ani, dar și dacă există discuții între ei cu privire la anumite subiecte.

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„Cred că timpul te învață să ai mai multă răbdare și să înțelegi mai bine omul de lângă tine. Evident că există și diferențe sau mici discuții, dar am învățat să comunicăm și să găsim echilibrul”, a spus Alex Velea pentru revista VIVA!

Alex Velea a recunoscut fără rețineri ce îi reproșează Antonia uneori. „Probabil că uneori muncesc prea mult și nu reușesc să mă deconectez complet. Iar după o discuție încerc să fiu atent, să ascult și să repar lucrurile prin gesturi simple și sincere. Pentru mine, Antonia este în primul rând omul pe care îl iubesc. Mă bucur că este apreciată și admirată, dar relația noastră se bazează pe încredere și respect”, a mai spus Alex Velea.

De asemenea, Alex Velea a dezvăluit cum își petrece timpul cu partenera lui, după o zi aglomerată. „Încercăm să găsim timp pentru noi indiferent cât de aglomerat este programul. Uneori poate fi o seară liniștită acasă sau o vacanță scurtă în familie. Lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult”, a încheiat interpretul.

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