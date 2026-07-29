Legătura dintre Ciprian Marica și Mircea Lucescu a fost una de lungă durată, marcată de respect reciproc și de performanțe obținute împreună pe terenul de fotbal, în special în perioada în care au colaborat.

Ciprian Marica, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu

Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul atacant al echipei naționale a evocat amintirea momentelor petrecute alături de mentorul său, subliniind golul lăsat de absența acestuia din activitatea zilnică și din viața celor apropiați.

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„Ne lipsești enorm, nea Mircea! Tare mult mi-aș fi dorit să te sun, să îți urez de aniversare, să te aștept când vii cu strănepotul aici, la antrenament, să ne vedem din nou în gașcă, dumneata și copiii dumitale!”, a spus Ciprian Marica.

Mărturisirea lui dovedește cât de puternică a rămas amprenta lui Mircea Lucescu asupra celor pe care i-a format ca sportivi, fostul fotbalist vorbind despre momentele de conexiune personală dintre antrenor și foștii săi elevi.

Promisiunea făcută de fostul internațional

Din mesajul lui Ciprian Marica reiese un sentiment profund de recunoștință și respect,. Acesta menționează că valorile transmise de reputatul tehnician continuă să îi ghideze pe toți cei care au avut șansa de a-i fi aproape.

„Sunt convins că ne veghezi pe toți, de acolo de sus și îți promitem că vom încerca mereu să te facem mândru noi! La mulți ani, nea Mircea, sigur ești petrecut de toți acolo, oriunde te-ai afla!”, a încheiat Ciprian Marica.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit, în aprilie, la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni.

Mircea Lucescu rămâne unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului românesc și european. A fost selecționer al României, dar și antrenor la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa de Est, inclusiv Dinamo București, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș sau Șahtior Donețk.

Sursa foto: Facebook – Ciprian Marica

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