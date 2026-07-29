Avioanele F-16 au decolat după 27 de minute

Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au identificat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, prezența unui grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea graniței dintre cele două țări.

Pentru a monitoriza îndeaproape situația din spațiul aerian și pentru a preveni orice incident de securitate, două aeronave de vânătoare F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriene Borcea au primit ordin de decolare și au fost ridicate de la sol la ora 10:57.

„Ținta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană a încetat la ora 11:30”, au explicat reprezentanții MApN.

Mesaj RO-Alert trimis populației din județul Tulcea

În paralel cu măsurile militare, structurile de comandă au activat procedurile de protecție civilă pentru cetățenii din zonele de frontieră. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la necesitatea informării populației.

În scurt timp, locuitorii din județul Tulcea au primit pe telefoanele mobile un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să își ia măsuri de adăpostire și siguranță.

Surse militare precizează că zborurile de monitorizare din zona de frontieră au drept scop evaluarea exactă a naturii țintelor detectate pe radar și asigurarea securității spațiului aerian național.

Ministerul Apărării Naționale continuă să urmărească evoluția din zona de graniță și a anunțat că va furniza noi detalii oficiale imediat ce acestea vor fi disponibile. Libertatea va actualiza această știre pe măsură ce apar informații noi.

Trei drone doborâte de piloții români în ultima săptămână

Incidentul de miercuri vine pe fondul unei escaladări fără precedent la granița estică a NATO, unde piloții români au fost nevoiți să deschidă focul împotriva aparatelor fără pilot care au încălcat teritoriul național. În doar câteva zile, Forțele Aeriene Române au interceptat și doborât trei drone ostile. Prima doborâre istorică a avut loc vineri, 24 iulie, când un avion F-16 a lansat o rachetă antiaeriană deasupra județului Buzău, în apropiere de Padina, neutralizând o dronă de atac de tip Shahed ce străbătuse un traiect dinspre Sulina spre interiorul țării.

Seria interceptărilor a continuat rapid în weekend. Sâmbătă, 25 iulie, o a doua dronă a fost neutralizată într-o zonă nelocuită din apropierea localității Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, iar duminică dimineață, 26 iulie, un alt F-16 a distrus o a treia dronă deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la scurt timp după ce aparatul pătrunsese neautorizat în spațiul aerian. Aceste operațiuni sub comanda NATO marchează o premieră absolută pentru armata română și demonstrează fermitatea noilor reguli de angajare pentru protejarea securității naționale.

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