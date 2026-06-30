Artista traversează o perioadă excelentă din punct de vedere profesional și este într-o formă fizică de invidiat datorită unui stil de viață activ și a orelor constante petrecute în sala de sport.

Deși publicul s-ar fi așteptat la un proces lung de partaj, vedeta a preferat o abordare radicală, dar asumată, lăsând trecutul în urmă pentru a o lua de la capăt pe cont propriu.

Codruța Filip despre Valentin Sanfira: „Nu mai ținem legătura”

Libertatea: Cum te menții? Ai o siluetă impecabilă.

Codruța Filip: Mulțumesc! Să știi că nu prea reușesc să mănânc, pentru că sunt mereu pe fugă, dar fac și foarte mult sport. Încerc să ajung la sală de cel puțin 4-5 ori pe săptămână, chiar dacă ajung foarte târziu. Pe zi programul este extrem de încărcat, dar pe la ora 11-12 sunt în sală.

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Revenind la muzică, ai scos din repertoriu anumite piese în urma acestei schimbări?

Nu, Doamne ferește! Muzica este a mea, îmi aparține, am făcut-o cu tot sufletul în fiecare moment din viața mea. Mă reprezintă în totalitate și va rămâne acolo pentru totdeauna, pentru cei care mă urmăresc și care mă ascultă.

După divorț, tu și Valentin Sanfira ați rămas într-o relație amiabilă? Vă salutați?

Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura.

Ce spune Codruța Filip despre partajul cu Valentin Safira

Ați terminat cu partajul?

Nu, nu a existat așa ceva, pentru că a fost alegerea mea: am plecat și atât.

În prezent locuiești în chirie?

Acum da, dar pentru puțin timp.

Ai de gând să faci vreo investiție într-un imobil?

Da, vreau să-mi cumpăr o casă cât de curând. Am acest plan, momentan sunt în căutare.

Ce îți dorești pentru perioada următoare, atât pe plan profesional, cât și personal?

Pe plan personal îmi doresc în primul rând să fiu bine eu cu mine, ca drept dovadă că în ultima perioadă încerc să mă pun pe primul loc și să fac lucruri pentru mine. Pe plan profesional, o să lansez în continuare foarte multă muzică bună, voi avea multe proiecte noi și colaborări cu diverși artiști.

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