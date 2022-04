Într-un interviu pentru click.ro, artista a dezvăluit cât de bine se simte de când a luat decizia de a deveni vegană. „Am un stil de viață sănătos și încerc să păstrez un echilibru în toate. Nu am vreo dietă anume, sunt vegană de 11 ani, mănânc plante.

Întotdeauna se poate și mai mult, eu sunt obsedată de sală, fac foarte multă sală, fac doar ce simt că mă face fericită, înot, dansez! Ultima oară, înainte să fac COVID, pentru că l-am făcut și pe ăsta, în urmă cu câteva luni, înainte de asta am alergat 11 kilometri și jumătate, într-o oră și 20 de minute. Alerg foarte mult, înot foarte mult, pentru mine acestea sunt reușite care mă ajută să mă simt bine”, a povestit cântăreața.

Totodată, ea a dezvăluit și care e meniul ei, ce poate mânca într-o zi de dimineață până seara. „De exemplu, dimineața mănânc salată de chestii verzi, ruccola, am mâncat urzici zilele trecute, pentru că e mama la mine și mi-a făcut urzici, la prânz pot să mănânc năut cu o salată de varză albă și cu puțin orez cu ciuperci, iar seara pot să mănânc, la fel, o salată de crudități, rădăcinoase, morcov, cu semințe.

Par simple, dar dacă le prepari cum trebuie sunt foarte gustoase. Pe canalul meu de YouTube am o serie de rețete vegane, care sunt făcute special pentru cei care vor să mănânce sănătos și gustos, de exemplu, șnițele de pleurotus, omletă vegană făcută din linte sau papară vegană făcută din soia.

Găsiți acolo tot felul de rețete gustoase ce demonstrează că ce e vegan nu trebuie să fie scump și fără gust, ci dimpotrivă”, a mai adăugat Paula Seling.

Motivul pentru care Paula Seling a devenit vegană

Paula Seling nu a mai putut să mănânce carne, lapte, ouă după ce împreună cu soțul a urmărit un documentar despre industria și procesarea cărnii. Materialul a avut un puternic impact asupra lor, așa că au decis să urmeze o dietă vegană.

„A fi vegan nu este nici scump, nici lipsit de gust. Noi mâncăm doar produse de origine vegetală, eliminând tot ce înseamnă carne, lapte, brânză, ouă, fructe de mare. (…) Noi ne-am hotărât urmărind niște documentare ce arătau adevărata față a industriei cărnurilor de la noi și din străinătate și am constatat felul odios în care lumea tratează animalele în acest caz. Nu e ca la țară, pe vremuri, când bunicii aveau grijă de o vacă și o respectau și o iubeau, ci este cu totul altceva. Din clipa aceea, noi am decis să nu mai participăm la acest lucru, ca o metodă proprie de protest, și am refuzat să mai cumpărăm și să mâncăm carne”, a explicat artista acum ceva vreme, conform spynews.ro.

