Motivul pentru care Paula Seling e vegană. Nu a mai putut să mănânce carne: „E ca o metodă proprie de protest”

Într-un interviu pentru Antena Stars, Paula Seling a susținut că nu a mai consumat alimentele enumerate mai sus după ce împreună cu soțul a urmărit un documentar despre industria și procesarea cărnii. Materialul a avut un puternic impact asupra lor, așa că au decis să urmeze o dietă vegană.

„A fi vegan nu este nici scump, nici lipsit de gust. Noi mâncăm doar produse de origine vegetală, eliminând tot ce înseamnă carne, lapte, brânză, ouă, fructe de mare. (…) Noi ne-am hotărât urmărind niște documentare ce arătau adevărata față a industriei cărnurilor de la noi și din străinătate și am constatat felul odios în care lumea tratează animalele în acest caz.

Nu e ca la țară, pe vremuri, când bunicii aveau grijă de o vacă și o respectau și o iubeau, ci este cu totul altceva. Din clipa aceea, noi am decis să nu mai participăm la acest lucru, ca o metodă proprie de protest, și am refuzat să mai cumpărăm și să mâncăm carne”, a explicat artista, conform spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În plus, artista susține că noul ei stil de viață o ajută să nu se îngrașe, are aceeași greutate de o bună perioadă.

„Eu am descoperit că dacă mănânc 60% salate și crudități mi-este foarte bine și este puțin probabil să mă îngraș. Suntem foarte riguroși în ceea ce privește regimul nostru, atât soțul meu, cât și eu, ne-am hotărât deodată și cumva ne sprijinim reciproc”, a spus Paula Seling la Antena Stars.

Paula Seling: „Sunt pasionată de sport”

Recent, s-a aflat că Paula Seling face sport ca un profesionist. Paula Seling e una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, mereu a ajuns la sufletul publicului cu melodiile sale sensibile. Artista, care e căsătorită de 15 ani cu Radu Bucura, nu a mai avut concerte, așa că a stat acasă și s-a preocupat tot de pasiunea ei, a compus melodii, a editat clipuri și a cântat în fața fanilor pe rețelele de socializare.

Nu mulți știu faptul că artista este pasionată de sport din copilărie. A lucrat de-a lungul anilor cu mulți antrenori, iar acum s-a perfecționat. Ea e cântăreața care face sport de performanță, înoată de 120 de ori în bazin la un singur antrenament.

„Sunt pasionată de sport. De mică alerg, mă mișc, am fost membră a clubului Ecosport, unde făceam în fiecare weekend drumeții în pădure și pe tra­see de munte, și cățărări. Am făcut fitness din li­ceu și în mod organizat, cu multiplul campion na­țio­nal și balcanic Florin Uceanu, am făcut scufun­dări, încă din facultate, cu Bogdan Ungureanu, și am ajuns să îmi perfecționez înotul cu noul meu ins­tructor, Antonio Costea.

Am ajuns să înot, cu pal­mare și labe, 120 de bazine într-un singur an­trenament. Încerc să mă mențin în formă, pentru că îmi doresc să am o viață și o carieră lungă”, a spus artista pentru Formula As.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă Ileana Lazariuc la patru ani de la divorțul de Țiriac junior. Are 39 de ani și doi băieți

Înregistrări cu o profesoară de muzică spunându-le copiilor de 13 ani că dacă te vaccinezi „ajungi legumă peste doi ani”

Ce înseamnă să-ți ții inima deschisă, cu orice risc, în aceste timpuri dificile?

PARTENERI - GSP.RO Ce spune un iranian despre România. Toți i-au zis: „Nu te duce la București! Sunt oameni săraci„

Playtech.ro Uniunea Europeană, anunţ de ultimă oră despre interzicerea centralelor termice de apartament

Observatornews.ro Imaginea durerii: Două fetiţe de patru și șase ani, care aveau la ele doar o foaie cu o adresă, au fost găsite rătăcind lângă granița americană

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2021. Racii caută siguranță prin orice mijloace, dar contextul este destul de haotic

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021