Potrivit informațiilor oferite de către organizatori, primii fani care pot intra pe Arena Națională din București la concertul Metallica sunt cei care dețin bilete de tip Early Entry: au acces începând cu ora 12.00, prin intrarea situată pe strada Maior Ion Coravu. Intrarea efectivă în stadion pentru această categorie va începe la ora 15.45.

Restul fanilor care dețin bilete au acces începând cu ora 16.00, prin toate intrările: Bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Postul de radio Rock FM a lansat o provocare interesantă pe Facebook, cu doar câteva zile înainte ca Metallica să ajungă pe scena din România: fanii să spună în comentarii ce melodie românească ar vrea să asculte în timpul concertului din București!

„La Atena, Metallica a cântat «Zorbas Dance». Ce piesă românească ți-ar plăcea să auzi la București?”, a fost mesajul postat de cei de la Rock FM pe celebra rețea de socializare.

Iar răspunsurile primite, care au fost câteva sute, au fost amuzante. „Ciuleandra”, „Ciocârlia”, „Mugur de fluier”, „Made in Romania”, „În umbra marelui urs” și „Ani de liceu” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Au fost însă și internauți care au spus că speră să nu urce Babasha pe scenă și să nici nu se audă manele la boxe.

