Concert Metallica la București. Program și reguli de acces

Programul concertului Metallica de la București. Când începe accesul?

Publicul va putea intra la concert începând cu ora 16:00, accesul fiind permis exclusiv pe baza biletului sau a invitației. Intrările către Arena Națională vor fi deschise dinspre Bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Persoanele care dețin bilete de tip Early Entry vor avea acces mai devreme în complex, de la ora 12:00, prin intrarea situată pe strada Maior Ion Coravu. Intrarea efectivă în stadion pentru această categorie va începe la ora 15:45.

Cine cântă în deschiderea concertului Metallica de la Bucuresti

Concertul va începe cu recitalul trupei Knocked Loose, anunțat pentru aproximativ ora 18:00. Apoi, în jurul orei 19:00, pe scenă vor urca membrii formației Gojira. Show-ul principal al trupei Metallica este estimat să înceapă în jurul orei 20:30.

Reguli de acces la concertul Metallica

Concertul Metallica de pe Arena Națională vine cu reguli stricte de acces pentru participanți. Organizatorii au publicat informațiile oficiale privind intrările în stadion, condițiile pentru bilete, accesul minorilor și recomandările pentru spectatori.

Accesul la concert se face doar cu bilete cumpărate din surse oficiale.

Organizatorii anunță că accesul la eveniment este permis exclusiv cu bilete achiziționate prin platformele oficiale:

Metallica.Emagic.ro

Tickets.Emagic.ro

iaBilet.ro

Persoanele care au cumpărat bilete din alte surse riscă să nu poată intra la concert, deoarece accesul cu bilete neoficiale nu este garantat.

Participanții sunt sfătuiți să verifice harta de acces imprimată pe bilet pentru a identifica zona prin care trebuie să intre în complex și sectorul în care au locurile rezervate.

Pe unde se face accesul la Arena Națională

Intrarea spectatorilor se va face prin mai multe puncte de acces, în funcție de categoria biletului:

Bulevardul Basarabia – pentru bilete Standing și tribune;

Strada Maior Coravu – pentru bilete Standing și Tribuna M;

Bulevardul Pierre de Coubertin – pentru bilete Standing și tribune.

Pentru biletele Standing, accesul pe gazon va fi organizat prin patru culoare distincte: Yellow, Pink, Green și Blue. Culorile indică exclusiv zona de acces în stadion, nu și delimitarea fizică a gazonului. După intrare, spectatorii cu bilete Standing se vor putea deplasa liber în întreaga zonă de gazon.

Foto: Facebook/ EMAGIC

Regulile importante pentru bilete și acces

Biletul oferă o singură intrare în stadion și este valabil doar pentru zona menționată pe acesta – gazon sau tribune.

Spectatorii care ies din arena pe parcursul evenimentului și doresc să revină vor trebui să cumpere un nou bilet. Aceeași regulă se aplică și persoanelor care folosesc brățări de acces.

Organizatorii recomandă păstrarea biletului pe toată durata concertului, alături de un act de identitate valid.

De asemenea:

biletele pierdute, furate sau deteriorate nu vor fi înlocuite;

biletele nu pot fi transferate sau revândute;

reproducerea sau comercializarea neautorizată a biletelor este interzisă;

biletele nu sunt rambursabile.

La stadion vor exista puncte speciale „TICKET HELP / SUPORT BILETE”, unde spectatorii pot primi asistență pentru eventualele probleme legate de biletele cumpărate prin platformele oficiale.

Reguli pentru copii și minori

Accesul copiilor la concert se face doar pe baza unui bilet achiziționat la preț întreg, indiferent de vârstă.

Minorii sub 16 ani pot participa doar dacă sunt însoțiți de un adult care deține propriul bilet de acces. Un adult poate însoți maximum patru minori.

Organizatorii precizează că prezența copiilor sub 12 ani la concert nu este recomandată din cauza nivelului ridicat al sunetului. Participarea acestora se face exclusiv pe răspunderea părinților, iar utilizarea căștilor de protecție auditivă este recomandată.

Zona de așteptare pentru posesorii de bilete Early Entry

Zona de așteptare de pe strada Maior Coravu va fi deschisă încă de la ora 12:00 pentru participanții cu acces Early Entry. Acolo vor fi disponibile:

baruri;

food truck-uri;

standuri oficiale de merchandise;

toalete ecologice.

Spații de depozitare pentru obiecte personale

În apropierea tuturor celor trei puncte de acces în stadion vor exista spații speciale de depozitare, marcate cu „ITEMS STORAGE / DEPOZIT”.

Acestea vor putea fi utilizate în limita locurilor disponibile, contra unei taxe de 20 de lei, care poate fi achitată atât cash, cât și cu cardul.

Parcarea stadionului va fi închisă

Organizatorii anunță că parcarea Arenei Naționale nu va fi disponibilă în ziua concertului, astfel că spectatorii nu vor avea acces la locuri de parcare în incinta stadionului.

Participanții sunt sfătuiți să folosească transportul public sau serviciile de ride-sharing pentru a evita aglomerația din zonă.

Unde sunt amplasate toaletele

Persoanele care au bilete cu loc pe scaun vor putea folosi toaletele din interiorul stadionului, aflate în apropierea sectoarelor în care sunt amplasate locurile.

Pentru spectatorii din zona Standing, vor fi disponibile atât toaletele din stadion, cât și o zonă suplimentară cu toalete ecologice amenajată în parcarea subterană.

Cum se poate plăti la baruri și standurile de merchandise

Produsele de la baruri, food court și standurile oficiale de merchandise pot fi cumpărate atât cu numerar, cât și cu cardul bancar.

Totuși, organizatorii avertizează că, din cauza numărului mare de participanți, tranzacțiile cu cardul ar putea avea întârzieri. Din acest motiv, spectatorii sunt încurajați să aibă și bani cash asupra lor.

Beneficiile din pachetele Enhanced Experiences

Participanții care au achiziționat pachete Enhanced Experiences trebuie să ridice cadourile exclusive direct de la stadion.

Organizatorii precizează că obiectele neridicate, pierdute sau uitate nu vor fi expediate ulterior prin poștă.

Reguli pentru baruri și băuturi în zona Standing

Pentru a evita aglomerația în zona gazonului, organizatorii recomandă spectatorilor să cumpere băuturi de la barurile amplasate pe inelele stadionului înainte de accesul în zona Standing sau prin revenirea temporară pe inel.

Numărul barurilor amplasate direct pe gazon este limitat.

Foto: Facebook/ EMAGIC

Pahare suvenir Metallica

În cadrul concertului vor fi disponibile pahare branduite Metallica, în patru modele diferite, care vor putea fi cumpărate cu 20 de lei bucata.

Participanții vor putea alege între:

pahar standard gratuit;

pahar suvenir Metallica, contra cost.

Paharele suvenir nu sunt returnabile și nu vor fi înlocuite la achiziționarea unei alte băuturi.

Reguli pentru accesul cu băuturi pe gazon

Din motive de siguranță, băuturile consumate în zona Standing vor fi servite exclusiv în pahare.

Accesul pe gazon cu sticle PET sau doze nu va fi permis. Spectatorii care cumpără băuturi de la barurile de pe inelele stadionului vor trebui să le transfere în pahare înainte de a reveni în zona de gazon.

Cu ce nu ai voie să intri pe Arena Naţională și ce este permis

Organizatorii concertului Metallica au publicat lista obiectelor interzise și a celor permise în zona evenimentului. Toți participanții vor trece prin filtre de securitate la intrare, iar obiectele care încalcă regulamentul nu vor fi acceptate în stadion.

Obiecte interzise la concert

Spectatorii nu vor putea intra în zona de concert cu:

băuturi sau alimente cumpărate din afara stadionului;

recipiente din sticlă, inclusiv parfumuri sau deodorante;

doze din aluminiu și conserve;

artificii și materiale pirotehnice;

bannere montate pe bețe;

spray-uri și lasere;

arme sau obiecte contondente;

laptopuri;

mini-ventilatoare;

lanțuri;

umbrele;

animale de companie;

rucsacuri și bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4;

căști de motociclist;

selfie stick-uri;

binocluri;

aparate foto profesionale;

echipamente de înregistrare audio-video și camere GoPro;

biciclete, trotinete, motociclete sau skateboarduri.

Ce obiecte sunt permise

În schimb, accesul va fi permis cu anumite obiecte considerate sigure, printre care:

recipiente reutilizabile din plastic, goale, de maximum 750 ml;

aparate foto compacte;

brichete;

medicamente esențiale, doar însoțite de rețetă sau document medical și în cantitatea necesară pentru o zi;

insulină;

spray-uri inhalatoare pentru astm;

baterii externe de dimensiunea unui telefon;

conuri urinare;

țigări electronice, care pot fi folosite exclusiv în zonele special amenajate.

Cum ajungi la Arena Naţională

Organizatorii le recomandă spectatorilor să ajungă la Arena Națională folosind metroul, autobuzele STB sau serviciile de ride-sharing, în condițiile în care traficul din jurul stadionului va fi intens în ziua concertului. Cei care aleg deplasarea cu mașina personală trebuie să ia în calcul posibilele blocaje și lipsa locurilor de parcare din zonă.

Metrou

Cele mai apropiate stații de metrou sunt:

Piața Muncii;

Iancului;

Costin Georgian.

De la stațiile de metrou, spectatorii pot ajunge pe jos la stadion în aproximativ 15-20 de minute.

Autobuze și tramvaie

În apropierea Arenei Naționale circulă mai multe linii STB, inclusiv autobuze și tramvaie care fac legătura cu diferite zone ale Capitalei.

Participanții care aleg să vină cu mașina trebuie să țină cont că parcarea stadionului va fi închisă în ziua concertului. Din acest motiv, traficul în zonă poate deveni foarte aglomerat înainte și după eveniment.

Organizatorii recomandă utilizarea aplicațiilor de ride-sharing sau a transportului public pentru o deplasare mai rapidă către stadion.

Cât au costat biletele la concertul Metallica

Biletele pentru concertul Metallica de pe Arena Națională au avut prețuri diferite, în funcție de categoria aleasă și poziționarea în stadion.

Categoria 5 – 335 de lei Categoria 4 – 452 de lei Categoria 3 – 588 de lei Categoria 2 – 700 de lei Categoria 1 – 923 de lei Standing – 735 de lei Platinum 1 – 1.400 de lei Platinum 2 – 1.847 de lei

Pentru eveniment au fost disponibile și pachete speciale Enhanced Experiences, care au inclus beneficii exclusive, acces prioritar și experiențe premium dedicate fanilor.

În acest moment, concertul Metallica de pe Arena Națională este sold out, iar biletele nu mai sunt disponibile pe platformele oficiale de vânzare.

Cum va fi vremea la concertul Metallica din București, pe 13 mai

Conform prognozei speciale emise de meteorologi, miercuri, 13 mai, în ziua concertului Metallica, la București vor fi condiții de ploaie slabă.

„Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8…9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 45…50 km/h”, potrivit ANM.













