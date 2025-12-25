Comediantul s-a făcut remarcat și în show-ul Power Couple România 2025, difuzat de Antena 1, dar și în filmul „Mentorii”, care a ajuns în toate cinematografele din România, astfel că în ultimul an numele lui a fost intens mediatizat.

Libertatea a stat de vorbă cu Radu Bucălae, pentru a afla unde se simte mai bine: pe scenă, la TV sau în filme.

„În perioada asta, dacă trebuie să fac un top, televiziunea e pe primul loc. În ultimii doi ani am făcut mult TV, așa că balanța s-a înclinat natural în direcția asta. Dar îmi plac toate trei la fel de mult: stand-up-ul, actoria și televiziunea! Și de aceea încerc să nu renunț la niciuna. Chiar dacă uneori se înghesuie toate într-o singură săptămână și devine destul de dificil, îmi place că sunt foarte diferite. Cu cât înveți mai multe lucruri în una dintre ele, cu atât acele cunoștințe te ajută și în celelalte domenii”, a spus Radu Bucălae.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Întrebat ce meserie și-ar fi ales, dacă nu făcea stand-up comedy și nu lucra în televiziune, vedeta a dezvăluit că i-ar fi plăcut să devină bucătar!

„Cred că aș fi vrut să fiu bucătar. Nu am cochetat niciodată cu meseria, dar mi se pare fascinantă. Dacă o studiezi și o practici serios, poate fi și foarte bănoasă: oamenii vor vrea mereu să mănânce și, mai ales, să mănânce bine”, a mai afirmat Radu Bucălae în exclusivitate pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE