Un posibil conflict iminent

Termenul de „zece zile” indică o accelerare dramatică a calendarului diplomatic, corelându-se cu avertismentul premierului polonez Donald Tusk despre un posibil conflict iminent.

„S-ar putea să fie nevoie să mergem mai departe, sau s-ar putea să nu fie; poate vom încheia un acord. Veți afla probabil în următoarele zece zile”, a declarat președintele american într-un discurs susținut la Washington în fața Consiliului său de pace, care se afla la prima sa reuniune.

Donald Tusk cere evacuarea imediată a polonezilor din Iran

În același context, de la Varșovia vine un ultimatum. Donald Tusk cere evacuarea imediată a polonezilor din Iran. Premierul Poloniei a lansat un apel urgent către cetățenii aflați în Iran, solicitându-le să părăsească țara imediat, relatează The Jerusalem Post.

Tusk a avertizat că amenințarea unui conflict armat este „foarte reală” și că evacuarea ar putea deveni imposibilă în următoarele ore, dacă situația de securitate se degradează brusc. Polonezii sunt sfătuiți să utilizeze rutele comerciale disponibile cât timp acestea mai sunt funcționale.

Avertismentul premierului Donald Tusk survine pe fondul unor dezvăluiri recente publicate de Axios, care susțin că Statele Unite sunt mult mai aproape de o confruntare armată cu Iranul decât se anticipează la nivel public.

Mai mult, publicația The Jerusalem Post întărește această ipoteză, sugerând că o campanie militară de amploare, prevăzută să dureze câteva săptămâni, ar putea fi declanșată „foarte curând”.

Spre deosebire de operațiunea fulger desfășurată în Venezuela luna trecută, un conflict cu Iranul ar putea degenera într-un război prelungit. Surse apropiate situației, citate de site-ul menționat, indică faptul că nu asistăm la o acțiune punctuală, ci la pregătiri pentru o campanie militară de amploare.

Sursele citate indică posibilitatea unei campanii comune americano-israeliene, a cărei anvergură ar depăși semnificativ dimensiunile „Războiului de 12 Zile” desfășurat în iunie anul trecut. Această operațiune este anticipată ca fiind una de o complexitate și o durată mult mai mari.

Statele Unite sunt pregătite să atace Iranul în acest weekend

Forțele armate ale Statelor Unite sunt pregătite din punct de vedere tactic să lanseze un atac asupra Iranului chiar în acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a dat încă ordinul final.

Potrivit unor surse citate de CNN, liderul de la Casa Albă oscilează între soluția militară și continuarea eforturilor diplomatice, consultându-se intens cu echipa sa de securitate națională și cu aliații.

Avertismentul vine în contextul unei mobilizări masive de trupe și echipamente în Orientul Mijlociu. Grupul de atac al portavionului USS Gerald Ford – cel mai avansat din flota americană – este așteptat să ajungă în regiune la sfârșitul săptămânii.













