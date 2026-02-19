Cu această ocazie, Trump a salutat delegațiile din cele peste 40 de țări care au luat parte la eveniment. Pe președintele României, liderul de la Casa Albă l-a numit din greșeală „premierul Nicusor Dan”, adăugând că îi place de România și că românii sunt oameni de treabă.

„Primul-ministru Dan, din România, popor minunat, fantastic, cum și dumneavostră sunteți fantastici. Mulți dintre ei vin și lucrează în această țară, sunt niște oameni de bază”, a spus Trump despre România la prima reuniune a Consiliului Pǎcii.

Evenimentul, găzduit la „Donald J. Trump Institute for Peace”, urmărește stabilirea unui plan pentru viitorul Fâșiei Gaza și mobilizarea a peste 5 miliarde de dolari în ajutor umanitar și reconstrucție.

