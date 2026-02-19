Și în această iarnă, sute de blocuri din București au rămas în repetate rânduri fără apă caldă și fără căldură, iar locatarii se plâng de costurile ridicate ale întreținerii. Mai mult, unele familii au fost nevoite să facă investiții suplimentare pentru a face față temperaturilor scăzute.

850 de lei întreținere în București, deși a stat în frig aproape o lună

„În casă sunt 18 grade. Mai punem o haină pe noi. Pentru apă caldă ne-am instalat boilere. Sunt multe familii care au copii mici și nu se descurcă fără”, spune Radu George, vicepreședintele unei asociații de locatari.

Problemele sunt cu atât mai frustrante cu cât facturile rămân ridicate, deși locatarii unui bloc din București au stat aproape o lună întreagă în frig.

Nicu Brăgaru, administratorul unui bloc, a explicat situația: „850 de lei un apartament cu trei camere. Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă și căldură. Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiționat, pe mine m-a costat șapte milioane numai energia electrică”.

Spre comparație, un boiler mediu (50 – 80 de litri), potrivit pentru o familie de 2-3 persoane costă 550 – 900 de lei, în funcție de model. Boilerele mari (100 – 150 de litri), potrivite pentru familii de peste patru persoane sau consum ridicat, ajung la 750 – 1.400 de lei.

Potrivit datelor oferite de locatari, unele blocuri din București au primit facturi extrem de mari, precum 13.000 de lei pentru luna decembrie și 9.700 de lei în ianuarie, deși au avut condiții minime de confort.

Cei care au centrale proprii nu sunt scutiți de cheltuieli mari: „600 de lei. Pentru un apartament cu două camere. Mi se pare prea mult. A și nins și mă gândesc să nu vină și mai mare factura pe februarie”, a spus un alt locatar.

De la 1 aprilie, se taie plafonarea la gaze

În acest context, Ministerul Energiei a propus o nouă schemă de administrare a prețurilor la gaze naturale, care va intra în vigoare la 1 aprilie. Conform acesteia, prețul unic, plafonat, va fi eliminat, iar fiecare furnizor va stabili propriul tarif.

„Avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul de transport, distribuție, furnizare să avem tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Ofertele disponibile pe platforma ANRE sugerează posibilitatea unei reduceri semnificative a tarifelor pentru consumatorii casnici.

„Dacă ne uităm pe platforma ANRE vedem că există oferte între 0,25 și 0,34 de lei/kWh. Ar trebui să avem o reducere a prețurilor. Cu cât aducem energie din importuri și depinde momentul în care o aducem, dacă cererea e mare, atunci vor fi niște prețuri mai mari”, explică Alexandru Ciocan, membru Energy Policy Group.

Analizele arată că tarifele ar putea scădea cu până la 23% față de plafonul actual, ajungând la 27 de bani/kWh pentru consumatorii casnici, în funcție de distribuitor. În schimb, prețurile pentru consumatorii noncasnici ar putea crește cu până la 25%.

Pe 23 ianuarie, premierul Ilie Bolojan anunța că plafonarea prețului la gaze nu mai poate fi prelungită mult timp.

După 31 martie 2026, piața se liberalizează complet conform directive UE. Măsura a protejat românii de facturi mari și tarifele de 0,68 de lei/kWh pe piață liberă din 2022, dar pune presiune pe bugetul de stat prin compensări masive.

Guvernul a prelungit, ultima oară, plafonarea în februarie 2025 pentru a proteja populația înainte de iarna 2025-2026 și pentru refacerea stocurilor strategice la prețuri controlate.

Plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată de la 31 martie 2026, însă procesul se va desfășura treptat, nu ca la energie electrică, pentru a preveni o creștere bruscă a facturilor, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

De asemenea, potrivit lui, românii vulnerabili vor primi vouchere pentru factura la gaze, pe modelul celor de la lumină.

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual.