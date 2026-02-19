Și în această iarnă, sute de blocuri din București au rămas în repetate rânduri fără apă caldă și fără căldură, iar locatarii se plâng de costurile ridicate ale întreținerii. Mai mult, unele familii au fost nevoite să facă investiții suplimentare pentru a face față temperaturilor scăzute.

850 de lei întreținere în București, deși a stat în frig aproape o lună

„În casă sunt 18 grade. Mai punem o haină pe noi. Pentru apă caldă ne-am instalat boilere. Sunt multe familii care au copii mici și nu se descurcă fără”, spune Radu George, vicepreședintele unei asociații de locatari.

Problemele sunt cu atât mai frustrante cu cât facturile rămân ridicate, deși locatarii unui bloc din București au stat aproape o lună întreagă în frig.

Nicu Brăgaru, administratorul unui bloc, a explicat situația: „850 de lei un apartament cu trei camere. Aproape 25 de zile noi nu am avut apă caldă și căldură. Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiționat, pe mine m-a costat șapte milioane numai energia electrică”.

Spre comparație, un boiler mediu (50 – 80 de litri), potrivit pentru o familie de 2-3 persoane costă 550 – 900 de lei, în funcție de model. Boilerele mari (100 – 150 de litri), potrivite pentru familii de peste patru persoane sau consum ridicat, ajung la 750 – 1.400 de lei.

Potrivit datelor oferite de locatari, unele blocuri din București au primit facturi extrem de mari, precum 13.000 de lei pentru luna decembrie și 9.700 de lei în ianuarie, deși au avut condiții minime de confort.

Cei care au centrale proprii nu sunt scutiți de cheltuieli mari: „600 de lei. Pentru un apartament cu două camere. Mi se pare prea mult. A și nins și mă gândesc să nu vină și mai mare factura pe februarie”, a spus un alt locatar.

De la 1 aprilie, se taie plafonarea la gaze

În acest context, Ministerul Energiei a propus o nouă schemă de administrare a prețurilor la gaze naturale, care va intra în vigoare la 1 aprilie. Conform acesteia, prețul unic, plafonat, va fi eliminat, iar fiecare furnizor va stabili propriul tarif.

„Avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul de transport, distribuție, furnizare să avem tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

Ofertele disponibile pe platforma ANRE sugerează posibilitatea unei reduceri semnificative a tarifelor pentru consumatorii casnici.

„Dacă ne uităm pe platforma ANRE vedem că există oferte între 0,25 și 0,34 de lei/kWh. Ar trebui să avem o reducere a prețurilor. Cu cât aducem energie din importuri și depinde momentul în care o aducem, dacă cererea e mare, atunci vor fi niște prețuri mai mari”, explică Alexandru Ciocan, membru Energy Policy Group.

Analizele arată că tarifele ar putea scădea cu până la 23% față de plafonul actual, ajungând la 27 de bani/kWh pentru consumatorii casnici, în funcție de distribuitor. În schimb, prețurile pentru consumatorii noncasnici ar putea crește cu până la 25%.

Pe 23 ianuarie, premierul Ilie Bolojan anunța că plafonarea prețului la gaze nu mai poate fi prelungită mult timp.

După 31 martie 2026, piața se liberalizează complet conform directive UE. Măsura a protejat românii de facturi mari și tarifele de 0,68 de lei/kWh pe piață liberă din 2022, dar pune presiune pe bugetul de stat prin compensări masive.

Guvernul a prelungit, ultima oară, plafonarea în februarie 2025 pentru a proteja populația înainte de iarna 2025-2026 și pentru refacerea stocurilor strategice la prețuri controlate.

Plafonarea prețului la gazele naturale va fi eliminată de la 31 martie 2026, însă procesul se va desfășura treptat, nu ca la energie electrică, pentru a preveni o creștere bruscă a facturilor, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan.

De asemenea, potrivit lui, românii vulnerabili vor primi vouchere pentru factura la gaze, pe modelul celor de la lumină.

Datele publicate pe comparatorul ANRE arată că ofertele furnizorilor de gaze naturale pentru livrările de după 1 aprilie 2026 sunt cu până la 20% mai mari decât plafonul de preț actual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura”: „Practic nu eram singur, dar eram singur”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Unica.ro
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
Elle.ro
Melania Trump, criticată dur pentru o alegere vestimentară. Motivul pentru care Prima Doamnă a Statelor Unite a fost aspru judecată pentru apariția ei publică: "Arată ridicol." Video
gsp
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
GSP.RO
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Minerii şi energeticienii protestează în Piaţa Victoriei față de măsurile luate de Guvern. Care sunt nemulțumirile lor
Știri România 13:14
Minerii şi energeticienii protestează în Piaţa Victoriei față de măsurile luate de Guvern. Care sunt nemulțumirile lor
Singurul lăcaș de cult din România cu două altare în același naos. Mănăstirea săpată în stâncă apare în celebrul ghid turistic Michelin
Știri România 13:00
Singurul lăcaș de cult din România cu două altare în același naos. Mănăstirea săpată în stâncă apare în celebrul ghid turistic Michelin
Parteneri
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Adevarul.ro
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care îmi place!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura”: „Practic nu eram singur, dar eram singur”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Ce i-a lipsit lui Babasha cel mai mult la „Desafio:Aventura”: „Practic nu eram singur, dar eram singur”
Power Couple România 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au scăpat de eliminare. Ce echipă a părăsit competiția
Stiri Mondene 14:36
Power Couple România 2026. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au scăpat de eliminare. Ce echipă a părăsit competiția
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
ObservatorNews.ro
Cum a murit Mario, fotbalistul de 16 ani de la Petrolul. Filmul tragediei din Comarnic
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
GSP.ro
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Mediafax.ro
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate
KanalD.ro
Școli închise și joi din cauza viscolului. Care sunt județele afectate

Politic

Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Politică 13:35
Nicuşor Dan va ține un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Politică 18 feb.
Sorin Grindeanu a anunțat ce profil de persoană vrea la SRI și SIE: „Să nu transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”
Parteneri
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul Sălii Polivalente de la Iași, un nou „șut în bară”: vorbim după 2028. Două ordonanțe de Guvern interzic reluarea licitației ratate recent. Reacție furioasă a primarului
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată