Cea supranumită „Regina TikTok-ului din România” a susținut examenul de Bacalaureat de curând și a și primit notele. La Limba Română a luat nota 7, o notă de trecere. Pe TikTok, ea a susținut că dacă nu ar fi dat examenul viața ei „nu s-ar fi schimbat absolut deloc”.

Se mândrește cu veniturile pe care le are datorită activității ei pe platformele de socializare, pe Instagram, pe TikTok, unde are milioane de vizualizări. „Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostănică a luat 4 la Bac. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc.

Andreea Bostănică: „Faptul că nu aș fi dat Bac-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță”

Cu ajutorul lui Dumnezeu chiar am luat Bac-ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat Bac-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri.

Chiar dacă nu dădeam BAC-ul, dacă îl dădeam pe 10 sau pe 9, că eu l-am dat pe 7, pe 6, chiar dacă îl dădeam pe 10 și pe 9, voi credeți că mi-ar fi schimbat mie viața?”, s-a întrebat tânăra.

Și a continuat: „Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la Bac nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. M-am mutat în București și la fel.

Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București. Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat și la învățat pe de rost texte. Multă multă baftă”, a mai explicat Andreea Bostănică, conform a1.ro.

Andreea Bostănică, criticată de urmăritorii de pe TikTok

Tot pe TikTok, acolo unde a postat clipul video, ea a primit reacții din partea celor care o urmăresc. Unii dintre ei au criticat-o. „Ești un exemplu de așa nu. Bravo”, „Te lauzi că ai bani și îți permiți orice, ok ,dar în viața nu se rezumă totul la bani, nu toți au 20 de milioane să înceapă o afacere și gata”, „Și ce faci cu alea 3 apartamente din Chișinău, un penthouse tot în Chișinău și un apartament în București, stai câte o săptămâna în fiecare?”, s-au întrebat fanii ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cine e Andreea Bostănică

Andreea Bostanica și-a început carieră de vlogger în 2017, canalul ei însumând aproximativ peste 80 de milioane de vizualizări, aflându-se în prezent în topul celor mai populari vloggeri și influenceri din România și Moldova.

Născută la Chișinău, tânăra în vârstă de 18 ani are 700.000 de urmăritori pe YouTube, pe Instagram peste un milion de fani, iar pe TikTok peste 5 milioane de followers. Videoclipurile pe care le-a lansat de-a lungul timpului au fost și ele apreciate de fani, videoclipul piesei „Dă Play” are aproximativ 4,8 milioane de vizualizări, videoclipul „BFF” peste 3,4 milioane, „Swipe Up” peste 3 milioane, iar „Uit de noi” aproximativ 1,2 milioane.

