De Andreea Romaniuc Archip,

La 20 de ani, Nicole Cherry s-a mutat din apartamentul părinților săi, considerând că relația este una serioasă.

„Eu și iubitul meu locuim destul de aproape de părinții mei, dar având în vedere că mi-am luat permisul, mi-e foarte comod să merg oricând. Mi l-am luat acum 2-3 luni, nici nu mai știu, mi se pare că îl am de o veșnicie. M-am acomodat atât de repede și am intrat așa în pâine cum s-ar spune”, ne-a spus proaspăta șoferiță.

Nu a avut parte de incidente

Artista se simte bine în postura de șoferiță și are un feedback bun și din partea părintelui său.

„Sunt foarte bine, cel puțin tata a zis că nu m-ar fi lăsat dacă nu mă știa în siguranță, nu am avut incidente, Doamne ajută! Mă mai scoate câteodată din sărite faptul că am semnele de începător și cam nimeni nu mă lasă să trec, parcă scrie așa pe capota mea: „O să-ți creez probleme în trafic!”. Merg cu o viteză OK, nu stați după mine chiar atât de tare. Omenii sunt foarte grăbiți la noi, în București, nu au răbdare deloc, li se pare că și o secundă dacă stai în plus… uau cât ai stat, dar na, mă obișnuiesc”, a declarat, pentru Libertatea, Nicole Cherry.

Cântăreața a adăugat că nu a fost oprită până acum de vreun polițist, nici măcar pentru un control de rutină. „Cred că par și foarte serioasă, merg regulamentar”, a conchis Nicole Cherry.

Citeşte şi:

Și-a încărcat bateriile în Lefkada! Gina Pistol s-a întors acasă cu rețete grecești

GSP.RO Halep, reacție haioasă când a fost întrebată de relația cu Toni Iuruc: „Vreau să vă întreb ceva”

Unica.ro Vesti proaste de la IML. Din pacate, rezultatul ADN confirma cea mai sumbra teorie

Viva.ro Cutremurător! Cui aparțin oasele găsite în curtea monstrului din Caracal! INML a făcut totul public! Fiica lui Dincă a dat primele declarații....