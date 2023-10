La jumătatea lunii octombrie s-a aflat că Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au fost dați afară de la „Chefi la cuțite”. Potrivit Antena 1, foștii jurați au invocat starea de oboseală drept justificare pentru refuzul lor, deși între filmări pauza a fost de 6 luni (aprilie-octombrie 2023).

Între timp, toți și-au găsit noi activități. Florin Dumitrescu are mai multe proiecte încă de pe când filma pentru „Chefi la cuțite”, proiecte care continuă și acum. Celebrul bucătar ține legătura cu fanii lui pe Facebook și Instagram, acolo dezvăluie ce program are în unele zile.

Florin Dumitrescu: „Am băgat bucătăria în renovare, nu aia de acasă, ci una dintr-un depozit”

În urmă cu trei zile, el a anunțat că a început renovarea unei bucătării, într-un depozit. „Gânduri de azi: ?‍?Am băgat bucătăria în renovare, nu aia de acasă, ci una dintr-un depozit. ?Nu mă mai pot uită la știri, prea mulți copii în suferință. ?‍?Gânduri bune pentru Caddy de la Mafia ?La mulți ani pentru Cristi Chivu ?La mulți ani pentru toți care își serbează ziua de nume”, a scris el.

Aseară, Florin Dumitrescu a revenit pe Facebook, a spus ce a făcut în ziua de duminică. „Gânduri de duminică ? am fost la liturghie și m-am bucurat că am dat mâna cu maestrul Vexxatu ? iar am cumpărat plante, dar de dată asta a găsit Cristina super preț la iederă, practic ne-a scos din foame ?‍?

Am pus la gătit cotlete de berbecuț, oase cu măduvă și pizdulice cu sos de vin ? facem dovlecii pentru că de ce nu ? aștept derby-ul de diseară, Inter vs Roma, FORZA INTER ? ATUNCI CÂND NU AI SOARE PE STRADA TA, DESFĂ O STICLĂ DE SOARE ȘI REZOLVI NEAJUNSUL!”.

Cătălin Scărlătescu a revenit la filmări după demisia de la „Chefi la cuțite”

„Grătar de călător” e noul proiect online pentru care filmează Cătălin Scărlătescu. E vorba de un proiect online în cadrul căruia gătește diferite rețete. Nu e singur în acest proiect, spune că îl are alături pe prietenul său, Gache. În urmă cu câteva zile, el a postat pe Instagram prima imagine de la filmări. Apare îmbrăcat într-un tricou negru, în bucătărie.

„Pregătim ceva incredibil de delicios #GratarDeCalator #meetfoodfix #gache”, a scris Cătălin Scărlătescu, care și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite” alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cătălin Scărlătescu a revenit și a oferit mai multe informații despre noul lui proiect.

Va oferi în cartea lui online mai multe rețete filmate pas cu pas. „Am avut bucuria de a filma Grătar de călător, prima noastră carte de bucate. Pe asta nu se pune praful, pentru că e online și e plină de rețete speciale, filmate, și inspirate din călătoriile mele.

Alături l-am avut pe prietenul meu Gache, care face niște băuturi asortate, de te dai cu capul de masă ?. Va fi ediție limitată, așa că, dacă vrei să prinzi un loc, înscrie-te acum pe lista de așteptare”, a mai transmis bucătarul, care are și un restaurant în București.