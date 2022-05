Mioara Velicu este un fan înrăit al serialelor turcești de pe Netflix, le-a „corupt” și pe Irina Loghin, și pe Mirabela Dauer. Mioara Velicu este din 1963 solistă de muzică populară. Una dintre cele mai apreciate și mai longevive cântărețe de folclor din țară, care a cochetat și cu diverși alți artiști pentru proiecte de muzică ușoară și de petrecere.

Moldoveanca a fost invitata podcast-ului lui Damian Drăghici, a cântat alături de acesta, a povestit despre viața și cariera ei, amintiri și planuri. Nu este supărată că n-a primit și ea o medalie de merit, precum alți colegi de breaslă, a dezvăluit ce pensie are și ce-o motivează după șase decenii de muzică.

„Eu cânt doar live, nu pot după CD”

„Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest har minunat. Am avut norocul să fiu lângă soliști de marcă, am învățat de la ei, țin steagul sus cu muzică de calitate. Eu cânt de pe la 3-4 ani. Mama mă punea să cânt când venea moașa pe la noi, deși eu voiam să merg la joacă. Până când a început să-mi placă să cânt, după clasa a V-a. N-am studii, eu sunt de pe prispa casei, e ceva nativ la mine. Eu nu știu tonalitățile nici acum. Eu cânt live și acum. La petrecerile private sau la spectacol doar live cânt. Nu pot să pun CD, apoi să dau din gură, nu pot să transmit ceea ce simt astfel”, a mărturisit Mioara Velicu.

„Mă duc și la spectacole caritabile, deși mi se spune că stric prețurile”

Gălățeanca speră să mai cânte câțiva ani, „să mai bucur sufletul publicului și să mai am un strănepot sau strănepoată, asta-i cer lui Dumnezeu”. Nu are dorințe de mărire: „N-am primit nicio medalie. De la vreun președinte sau de la altcineva. Eu să primesc «Steaua României»?! Nu știu. Doamne, ce noroc am avut să fiu între artiști mari! De ce să mă supăr că n-am medalie?! Să ia un medic, un profesor. Eu sunt medaliată zi de zi de public, cu aplauze. Eu mă mențin nici sus, nici jos, dar în inima publicului. Eu mă uit la Andra, la Bănică, sunt de-o modestie rară. Dacă am colege invidioase? Lasă să trăiască, să mă vadă c-o duc bine! Eu zic că n-am dușmani, dar dacă nu ai dușmani, înseamnă că n-ai făcut nimic. În ce dai, în pomul cu roade! Mă duc și la spectacole caritabile, deși sunt colegi care-mi spun că stric prețurile.

„Am luat din bancă, să mă întrețin și să plătesc datoriile la stat”

Cu toate că a lucrat în ansamblul „Ciocârlia”, ce ține de Ministerul de Interne, și a fost soția lui Nicolae Martinescu, fost campion olimpic, fost angajat al CS Dinamo, club ce ținea, de asemenea, de minister, cântăreața de muzică populară s-a amuzat asupra unui detaliu: „Acum, am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna, mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme. Spre nenorocirea noastră, ne-am înrăit în pandemie, în loc să fim mai buni”.

„Le-am corupt și pe Irina Loghin, și pe Mirabela Dauer”

Mioara Velicu este un fan împătimit al serialelor turcești de pe Netflix. Este amuzantă când povestește: „Am văzut și nu mă mai satur. Sunt nopți în care nu dorm, mă trezesc. Îmi plac și serialele istorice. Mi-aș dori când mă duc în Turcia să-mi facă cineva cunoștință cu acești actori! Fac toată treaba repede-repede, imediat după spectacole… Cinci-șase ore mă uit încontinuu. Le-am corupt și pe Irina Loghin, și pe Mirabela Dauer, mă întreabă mereu la ce să se mai uite. M-am uitat și la filme coreene”.

