„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul.

După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a «bătut» luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram «like a boss». Dar de la 760 de lei, cât primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine”, a spus Mircea Solcanu, potrivit impact.ro.

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații.

A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd.

De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște. Trăiesc din pensia de handicap și sunt aproape surd. Sunt în anul 2. Sincer, abia aștept să termin facultatea”, a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

PARTENERI - GSP.RO Un bărbat s-a urcat pe stâlpul din fața casei lui Becali: „Nea Gigi, ieși afară!”. Incredibil ce i-a răspuns finanțatorul FCSB, nemulțumit de reacție omului

Playtech.ro BOMBĂ! Viciul pe care îl are fiul Irinei Loghin. Poate fi cumplit pentru orice familie

Observatornews.ro "A oprit. Apoi a pornit şi a intrat sub tren". Martorii tragediei de la Nădab povestesc ultimele clipe din viața șoferiței care a sfârșit la doar 22 de ani

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2022. Vărsătorii încearcă să scrie o poveste a vieții lor, dar sunt tentați să preia prea multe din trecut

Știrileprotv.ro Dublă tragedie în Suceava. Doi frați au fost găsiți morți în baie de părinții lor

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și beneficii ai