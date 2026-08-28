Oana Lis trece prin momente dificile din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă soțul ei. Viorel Lis are de aproximativ două săptămâni dureri care continuă să îi afecteze starea, în ciuda tratamentelor și intervențiilor medicale la care a apelat până acum.

Prezentă în cadrul emisiunii „Spynews TV Live”, moderată de Mara Bănică, Oana Lis a vorbit despre perioada complicată prin care trece.

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„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei. Pensia lui e vreo 6.000”, a povestit Oana Lis.

Oana Lis suferă pentru soțul ei și își dorește ca acesta să nu mai aibă durerile puternice în fiecare zi. „Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă cu dureri. Nu mai știu ce să îi mai fac”, a mai spus Oana Lis

Oana Lis, criticată după ce a cerut bani femeii care a câștigat 10 milioane de euro la loto

Oana Lis a stârnit reacții după ce a cerut ajutor financiar din partea femeii care a câștigat recent 10 milioane de euro la Loto 6/49. Soția lui Viorel Lis a publicat mesajul pe contul său de Facebook, însă l-a șters ulterior, după ce a primit numeroase critici.

Nu este pentru prima dată când Oana Lis vorbește deschis despre dificultățile financiare cu care se confruntă. Ea are grijă de Viorel Lis, care se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar cheltuielile sunt greu de acoperit. După valul de reacții apărut în mediul online, Oana Lis a revenit cu un mesaj în care și-a exprimat suferința și a vorbit despre sacrificiile pe care le face pentru a-i putea oferi soțului său zile cât mai bune.

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