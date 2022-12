Artista se pregătește pentru sărbătorile de iarnă și se bucură că s-a terminat procesul cu fostul ei soț. De Crăciun, Claudia Pătrășcanu va fi alături de cei doi copii, la Constanța, și vor petrece acasă. Pe 26 decembrie, la o zi după Crăciun, artista va merge cu Gabriel și Nicolas la o petrecere pentru copii.

„Mai sunt foarte puține zile până la Crăciun și azi mă gândeam să fac meniul, că nu știam ce să gătesc și m-am împărțit cumva treaba cu gătitul, mama face ceva, eu fac ceva și mă îngrozesc că trebuie să stau ore la cozile infernale. Toți prietenii m-au speriat din punctul ăsta de vedere. De Crăciun vom sta acasă, noi deja am făcut brăduțul, acasă unde e cald și bine. Probabil vom ieși puțin prin Constanța să ne plimbăm, a doua zi de Crăciun avem un party pentru copii”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.

De Revelion, cântăreața va avea concert în Vâlcea, apoi își dorește să meargă cu cei doi copii la munte. „De Revelion eu voi cânta, voi cânta în Vâlcea. După Revelion tânjesc și îmi doresc să merg cu cei mici la munte, să vedem cum va fi vremea, dacă va fi zăpadă. Lui Gabriel îi place cu snowboardul, lui Nicolas pe schiuri, eu nu prea pot să fac nimic, trebuie să fiu atentă la ei”, a mai zis Claudia Pătrășcanu.

Recomandări Bușoi a ascuns în acte că a fost finanțat de Qatar. Întrebat de Libertatea, Parlamentul European a confirmat obligația: „Parlamentarii își declară deplasările plătite de terți”

În acest an, Gabi Bădălău va fi cel care va sta cu copiii de Revelion. Artista vorbește doar strictul necesar cu fostul soț. „Nu stăm la discuții prea multe, ce ține de copii, de ei, ne înțelegem. Copiii vor sta anul acesta de Crăciun la mine, iar de Revelion vor fi la Gabi. Facem prin rotație, an par cu an impar”, a mai zis cântăreața.

Claudia Pătrășcanu a înregistrat un colind alături de copiii ei

Nicolas și Gabriel au intrat pentru prima dată în studio alături de mama lor și au înregistrat împreună un colind. Claudia Pătrășcanu a fost foarte emoționată de acest moment.

„Trebuie să spun că a fost pentru prima dată când împreună cu cei mici am intrat în studio și am înregistrat un colind și s-au descurcat excelent. Le-a plăcut foarte tare și m-au întrebat când mai intră în studio. A fost o experiență foarte tare și frumoasă pentru ei, iar pentru mine, o bucurie, am plâns de bucurie. Tocmai pentru că am făcut acest pas cu ei de Crăciun, m-au convins să-mi fac un studio după ce mă voi muta la casa nouă, un studio personal, cu producție, cu tot. Nicolas e mai predispus și mai atras către muzică, are ureche muzicală, de ce nu poate la 13-14 ani să butoneze calculatoarele și să facă muzică, să compună, dacă au studio acasă”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Recomandări (Ne)adevărul din memoriile lui Daniel Morar și de ce o urăște pe Kovesi?

Cei doi băieți încă nu au făcut lista pentru Moș Crăciun, pentru că nu le lipsește nimic și le este greu să își aleagă ce vor să le aducă.

„Copiii nu au făcut încă scrisoarea pentru Moș Crăciun, tot trag de ei să le scrie moșului, îi împing așa de la spate. Eu bag seama că sunt copii care nu prea își mai doresc jucării, au de toate, nu își mai doresc absolut nimic. Nu se mai grăbesc așa să scrie”, a mai zis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Lucrăm intens la casă și abia așteptăm să ne mutăm”

„Anul viitor îmi doresc să ne mutăm. Pe ei nu îi mai încântată jucăriile, uite, Gabriel de Moș Nicolae a cerut un stilou, un stilou care să scrie și să nu păteze caietele, să fie cel mai frumos și bun. Ei foarte rar cer jucării, acum ne dorim toți să ne mutăm și să fie bine. Lucrăm intens la casă și abia așteptăm să ne mutăm. Nu îmi mai doresc nimic, doar să fim sănătoși. Vreau să scot melodii frumoase pentru publicul meu, să fiu cu copiii în continuare la fel de bună și înțeleaptă, să nu mă schimbe Dumnezeu, să am răbdare”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „După o prestație fabuloasă, să faci așa ceva...” Reacții dure după gestul cu tentă obscenă de pe podiumul finalei CM

Playtech.ro Lovitură dură primită de cancelarul Austriei, după refuzul României în Schengen. Biroul lui a fost luat cu asalt

Viva.ro Elena Băsescu nu a avut noroc în căsnicie. Acum, a rămas să își crească singură cei trei copii. Ce pensie alimentară primește fiica lui Traian Băsescu

Observatornews.ro Taloanele de pensie pentru luna ianuarie 2023. Schimbarea anunțată de ministrul Muncii

Știrileprotv.ro Alexia, fata de 15 ani cu brațele amputate, salvată datorită fratelui ei care i-a recuperat mâna smulsă: „Am ridicat-o rapid”

FANATIK.RO Crimă în apropiere de Bucureşti, ucigaşii sunt liberi. Cadavrul carbonizat al unui bărbat a fost găsit pe câmp

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 19 decembrie 2022. Taurii ar fi bine să dea curs dorinței de a păstra ceea ce este bun în viața lor și de a-i proteja pe cei dragi

PUBLICITATE Teia Ciulacu: „Miza este supraviețuirea speciei umane”